Bauarbeiten Westring in Herne komplett gesperrt: Lärm auch in der Nacht

Herne. Der Westring in Herne soll jetzt auf einem Teilstück komplett gesperrt werden. Grund sind Bauarbeiten. Sie sorgen für Lärm – auch in der Nacht.

Der Westring in Herne soll von Freitag, 10. November, bis Montag, 13. November, auf beiden Seiten voll gesperrt werden. Das teilt die Stadt Herne mit. Betroffen sei das Teilstück zwischen dem Kreisverkehr an der Forellstraße und der Germanenstraße.

Grund für die Sperrung seien Arbeiten an der Straßendecke. Ob die Arbeiten aber auch tatsächlich beginnen, sei wetterabhängig, heißt es weiter. Der städtische Fachbereich Tiefbau und Verkehr treffe die Entscheidung kurzfristig.

Warnbaken wurden bereits aufgestellt. Foto: Stephan Lucka / FUNKE Foto Services

Die Arbeiten sind laut Verwaltung seit längerem geplant, hätten wegen schlechter Wetterlage aber wiederholt verschoben werden müssen. Starten sie wie geplant, beginnen am Freitag gegen 20 Uhr die Asphaltfräsarbeiten. Diese dauerten bis in die Nacht an. Während dieser Zeit komme es zu Lärmbelästigungen begleitet von Hupgeräuschen, die sich aus Sicherheitsgründen nicht vermeiden ließen.

In der Nacht auf Samstag würden die Asphaltschichten aufgetragen. Nach entsprechender Auskühlzeit des Asphalts werde am Sonntag, wenn die Witterung es erlaube, ein Großteil der Fahrbahnmarkierung aufgetragen. Am Montag um 5 Uhr soll dann die Straße wieder freigegeben werden.

