Westernreiten: Turnier lockt Pferdefans nach Herne

Herne. Das Westernreitturnier in Herne ist für viele Reiter, nicht nur aus dem Umkreis, ein absolutes Highlight. Was das Besondere an der Sportart ist.

Wilder Westen in Herne: Auf dem Hof von Felix Kassen in Herne-Röhlinghausen findet im Mai ein großes Westernreitturnier statt. Coronabedingt habe das Turnier 2020 und 2021 ausfallen müssen, vergangenes Jahr konnte es erstmals wieder stattfinden, erzählt Sina Kassen, die Frau von Felix Kassen.

Westernreiten: Einhändiges Reiten im Wilden-Westen-Stil

Was versteht man überhaupt unter Westernreiten? Seinen Ursprung hat es im „Wilden Westen“ Amerikas und erfreut sich auch hierzulande immer größerer Beliebtheit. Das Westernreiten unterscheide sich in einigen Aspekten vom normalen Reitsport, erklärt Sina Kassen. Auffallend sei zum Beispiel, dass die Zügel nur mit einer Hand gehalten werden.

Typische Merkmale seien außerdem sogenannte Sliding Stops, bei denen das Pferd mit der hinteren Seite fast auf dem Boden sitzt und weiterläuft. Außerdem vollführt das Pferd schnelle Drehungen um die Hinterhand. Der Reiter oder die Reiterin trägt dabei Cowboy-Kleidung.

Für das Westernreiten geeignete Pferde haben eine lange Hüfte und eine große Schulter, aber einen vergleichsweise kurzen Rücken. Westernpferde sind darauf trainiert, auf einen Impuls zu reagieren, zum Beispiel das Kommando anzutraben, und dann ohne weitere Einwirkung des Reiters in dem Tempo zu bleiben. Eine gemütliche Gangart des Pferdes ist ein wichtiges Kriterium.

Die Reiteranlage TSR - Training Stable Röhlinghausen liegt in Herne-Röhlinghausen an der Grenze zu Gelsenkirchen und Bochum. Felix Kassen führt den Hof seit 2016. Er ist seit Kindheit ein begeisterter Reiter und wagte schließlich den Schritt in die Selbstständigkeit.

Das Turnier findet am Samstag, 13. Mai, ab 18 Uhr und am Sonntag, 14. Mai, ab 17 Uhr an der Hofstraße 42 statt. Bei einem C-Turnier sind alle Leistungsklassen vertreten.

