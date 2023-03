Im Stadion im Sportpark Eickel in Herne ist schon wieder eine Bombe gefunden worden – so wie im November 2022 (Bild).

Newsblog Weltkriegsbombe in Herne gefunden: Entschärfung noch heute

Herne. In Herne ist auf einem Sportplatz eine Weltkriegsbombe entdeckt worden. Sie muss heute entschärft werden. Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

In Herne ist am Dienstag, 21. März, im Sportpark Eickel im Stadtteil Wanne-Süd ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe muss noch an diesem Tag entschärft werden.

Das Wichtigste in Kürze

Weltkriegsbombe im Sportpark Eickel gefunden

Anlaufstelle in der Grundschule Europaschule

Evakuierungsradius steht fest

So läuft die Entschärfung der Bombe:

16.55 Uhr: Für Menschen, die für die Dauer der Sperrmaßnahme keinen anderen Aufenthalt wissen, richtet die Stadt Herne eine Anlaufstelle in der Grundschule Europaschule (Königstraße 25) ein. Unter 02323 16-9320 hat die Stadt Herne eine Hotline geschaltet. Die Entschärfung soll beginnen, sobald die Anwohnenden den Sperrbereich verlassen haben. Eine zeitliche Prognose dazu, bis wann die Entschärfung und damit die Sperrmaßnahme dauert, sei nicht möglich, heißt es.

Menschen, die in dem markierten Bereich leben, müssen ihre Häuser verlassen. Foto: Stadt Herne

16.50 Uhr: Bei Erkundungen auf Kampfmittel ist im Stadion im Sportpark Eickel ein Blindgänger entdeckt worden. Das teilt die Stadt Herne mit. Die britische 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll noch im Laufe des Nachmittags entschärft werden. Da sich im Umfeld des Fundorts viele Grün- und Sportflächen sowie eine Kleingartenanlage befinden, müssten verhältnismäßig wenige Menschen für die Entschärfung ihre Wohnungen verlassen: Insgesamt seien rund 440 Menschen betroffen. Die Evakuierung soll um 17 Uhr beginnen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel