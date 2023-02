Newsblog Weltkriegsbombe in Herne gefunden: Entschärfung noch heute

Herne. Anwohner in Herne müssen an diesem Donnerstag ihre Wohnungen verlassen: Eine 250-Kilo-Bombe wird noch heute entschärft. Hier der neuste Stand.

In Herne ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Die Bombe muss noch heute entschärft werden.

Das Wichtigste in Kürze

Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg in Herne-Holthausen gefunden

250-Kilo-Bombe muss noch heute entschärft werden

Sicherheitsbereich für Evakuierung eingerichtet

So läuft die Entschärfung der Bombe:

14.25 Uhr: In Herne-Holthausen muss ein Blindgänger entschärft werden. Wie die Stadt Herne mitteilt, ist bei einer Bohrlochdetektion am heutigen Donnerstag, 16. Februar, im Bereich Holthauser Straße/Ecke Mont-Cenis-Straße ein Blindgänger entdeckt worden. Die 250-Kilogramm-Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg soll im Laufe des Nachmittags entschärft werden. Dafür müsse ein Sicherheitsbereich eingerichtet werden. Betroffen seien 265 Menschen; sie müssen ihre Wohnungen verlassen. Die Evakuierung soll in diesen Minuten beginnen.

Der Evakuierungsradius: Menschen, die in dem markierten Bereich leben, müssen ihre Wohnungen verlassen. Foto: Stadt Herne

Für Menschen, die für die Dauer der Sperrmaßnahme keinen anderen Aufenthalt haben, richtet die Stadt Herne eine Anlaufstelle in der Realschule Sodingen, Castroper Straße 251, ein. Unter der Rufnummer 02323 16-93 20 hat die Stadt eine Hotline geschaltet. Die Entschärfung soll beginnen, sobald die Anwohnenden den Sperrbereich verlassen haben.

