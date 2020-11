Weltkriegsbombe in Herne gefunden: Entschärfung noch heute

Herne/Bochum. Auf dem Evonik-Gelände in Herne ist ein Blindgänger gefunden worden. Die Bombe wird heute entschärft. Hier finden Sie alle Infos.

Auf dem Evonik-Gelände in Herne-Eickel ist ein Blindgänger aus dem Zweiten Weltkrieg entdeckt worden. Die 250 Kilogramm schwere Bombe wird heute entschärft . Für die Entschärfung werde ein Evakuierungsbereich mit einem Radius von 250 Metern eingerichtet, teilt die Stadt mit. Betroffen seien keine direkten Anwohner, sondern nur einige Firmen und das Evonik-Werk. Auch ein Teil der Dorstener Straße muss gesperrt werden. Die Evakuierung startet heute um 10 Uhr.

Wie viele Mitarbeiter von der Evakuierung betroffen sind, konnte Evonik-Sprecherin Alexandra Boy am Tag vor der Entschärfung nicht sagen. „Aber wir haben die Schichten so gedreht, dass kein Schichtwechsel in der Zeit der Evakuierung stattfindet“, so Boy.

Aufgrund einer Revision stünden einige Maschinen des Produktionsstandortes zurzeit sowieso still. Andere Maschinen könnten über Leitstände auch während der Evakuierung weiter beobachtet werden, erklärt die Sprecherin. „Die Sicherheit steht bei uns natürlich an erster Stelle.“

Die Bombe sei durch den Kampfmittelräumdienst seit 8.30 Uhr untersucht worden, teilt die Stadt mit. Es sei herausgefunden worden, dass die Bombe noch einen Zünder habe, so die Stadt. Die Bombe müsse jetzt entschärft werden und es werde mit der Evakuierung gegen 10.15 begonnen.

Um 10.20 Uhr sind die Straßen noch nicht gesperrt, der Verkehr kann noch frei fließen. Laut Polizei verzögere sich die Sperrung um einige Minuten.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

