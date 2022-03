Weltgebetstag: Menschen in Herne beten für den Frieden

Am Freitag beten die Menschen auch in Herne für Frieden, Gerechtigkeit und Würde.

Seit 130 Jahren feiern christliche Frauen am ersten Freitag im März den Weltgebetstag. Gemeinsam beten und handeln sie dafür, dass Frauen und Mädchen überall auf der Welt in Frieden, Gerechtigkeit und Würde leben können, teilt der Evangelische Kirchenkreis Herne mit. Damit sei der Weltgebetstag zur weltweit größten ökumenischen Basisbewegung geworden. 2022 laden Frauen aller Konfessionen für Freitag, 4. März, zu ökumenischen Gottesdiensten ein.

In diesem Jahr haben laut Mitteilung Frauen aus England, Wales und Nordirland Lieder und Texte für den Weltgebetstag ausgesucht und ihn unter den Titel „Zukunftsplan: Hoffnung“ gestellt. „In allen scheinbar ausweglosen Situationen, für alle Fragen ohne Antworten gibt die Kraft der Hoffnung neue Chancen“, so Irene Tokarski, Geschäftsführerin des Weltgebetstagskomitees. Mit den Kollekten aus den Gottesdiensten würden Frauen- und Mädchenprojekte auf der ganzen Welt gefördert. Im vergangenen Jahr seien alleine beim Deutschen Weltgebetstagskomitee 3,1 Millionen Euro eingegangen.

Herne: Alle Menschen sind herzlich eingeladen

Der Weltgebetstag werde dabei nicht in einer zentralen Veranstaltung gefeiert, sondern rund um den Globus in vielen von Frauen vorbereiteten und durchgeführten Gottesdiensten. Alle Menschen seien herzlich eingeladen: Frauen und Männer, Kinder und Jugendliche. Im Kirchenkreis Herne finden laut Evangelischer Kirche am Freitag, 4. März, diese ökumenischen Feiern zum Weltgebetstag statt: Herz-Jesu-Kirche (Düngelstraße 38), 15 Uhr, Gottesdienst; Zionskirche (Roonstraße 84), 15 Uhr, Gottesdienst; Kirche St. Peter und Paul (Kirchstraße), 17 Uhr, Gottesdienst; Matthäuskirche (Bismarckstraße 98), 17 Uhr, Gottesdienst.

