Welchen Preis der Herner Comedian Martin Fromme erhält

Comedian Martin Fromme gastiert mit seinem Programm „Glückliches Händchen" am Mittwoch, 25.09.2019, in den Flottmann-Hallen in Herne. Foto: Bastian Haumann / Funke Foto Services

Herne/Gelsenkirchen. Ausgezeichnet: Der Herner Comedian Martin Fromme bekommt zum ersten Mal in seiner Karriere einen Preis. Was ein blindes Huhn damit zu tun hat.

Martin Fromme wird mit dem „Westfälischen Blindhuhn“ ausgezeichnet. Dem Herner Comedian wird der erstmals 2017 von der karitativen Frauenorganisation „Inner Wheel Club“ und dem Kabarettisten Hans Gerzlich vergebene Preis am Mittwoch, 22. März, in der Heilig-Kreuz-Kirche in Gelsenkirchen-Ückendorf verliehen.

Gemeinsam mit dem 60-jährigen geehrt werden an diesem Abend der (in Herne aufgewachsene) Bochumer Cartoonist Oli Hilbring sowie der unter anderem durch diverse Comedy-Serien auf WDR 2 bekannt gewordene Comedian René Steinberg. Außerdem wird ein „Blindhuhn“ in der Sparte „Betriebsfremde Komik“ an einen Nicht-Berufskomiker verliehen.

Auch Cartoonist Oli Hilbring (li.) - hier im Dezember 2021 beim Comedy-Wichteln in den Herner Flottmann-Hallen - erhält das „Westfälische Blindhuhn“. Foto: Kim Kanert / FUNKE Foto Services

„Es ist schön, dass ich zum Ende meines Lebens auch mal einen Preis erhalte“, sagt Fromme im Gespräch mit der WAZ. Im Ernst fügt er hinzu, dass er sich im Laufe seiner Karriere im Duo „Telök“ und als Solo-Künstler abgesehen von zwei Ausnahmen bewusst nicht an Wettbewerben beteiligt habe: „Komik und Comedy lassen sich nur schwer vergleichen.“ Dass er nun ehrenhalber eine Auszeichnung bekomme, freue ihn umso mehr. Eine der beiden Ausnahmen war 2015 die Teilnahme an „Tegtmeiers Erben“ in Herne, bei dem Fromme am Ende den zweiten Platz hinter Friedemann Weise (ZDF Heute-Show) belegte.

Die Verleihung des „Westfälischen Blindhuhns“ - der Name geht auf den Gelsenkirchener Koch Heinrich Wächter zurück - beginnt um 19.30 Uhr in der Heilig-Kreuz-Kirche, Bochumer Straße 115; Einlass ist ab 18.30 Uhr. Der Eintrittspreis beträgt 25 Euro; der komplette Erlös geht an die Kindertafel Gelsenkirchen.

Eintrittskarten gibt es ab sofort ausschließlich in drei Gelsenkirchener Vorverkaufsstellen: Buchhandlung Junius (Sparkassenstraße 4, GE-Altstadt), Buchhandlung Kottmann (Nienhofstraße 1, GE-Buer) und Friseursalon Augustin (Feldmarkstraße 130, GE-Feldmark).

