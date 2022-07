Weiteres Fahrgeschäft sagt für die Cranger Kirmes ab

Zwei Jahre in Folge musste die Cranger Kirmes aufgrund von Corona ausfallen. Im August 2022 kehrt der Rummel zurück – mit Stargast bei der Eröffnung.

Henre. Nach dem Bellevue-Riesenrad hat nun noch ein weiteres Fahrgeschäft für die Cranger Kirmes abgesagt. Doch es wird einen Ersatz geben.

Der etwa elf Hektar große Kirmesplatz am Rhein-Herne-Kanal füllt sich bereits mit den ersten Betrieben. Die „Cranger Festhalle“ befindet sich im Aufbau und der Biergarten „Zum Ritter“ hat am Donnerstag, 7. Juli, an der Schleuse seine Pforten geöffnet. Mit „Steinmeister’s Bierpavillon“ und dem „Förderturm“ folgen laut Veranstalter ab dem 25. Juli zwei weitere sogenannte Aufbaukantinen.

Cranger Kirmes: Statt Geisterbahn kommt eine Virtual-Reality-Bahn

Nicht wie angekündigt auf den Weg nach Crange geschickt werde die Geisterbahn „Daemonium“ von Martin Blume, heißt es in einer Mitteilung von Stadtmarketing Herne. Auf vier Ebenen sollten schauderhafte Überraschungen lauern, käfigartige Gondeln für Gruselatmosphäre sorgen. Blume habe aus organisatorischen Gründen für die Cranger Kirmes abgesagt. „Vor allem die akute Personalknappheit stellt die Schaustellerbranche momentan vor eine Herkulesaufgabe“, sagt Tibo Zywietz, im sechsten Jahr Platzmeister auf der Cranger Kirmes. Kurzfristige Absagen seien deshalb leider nicht auszuschließen. Nach der Rheinkirmes in Düsseldorf, die am 24. Juli endet, werde sich der finale Aufbau der Cranger Kirmes klarer herausstellen.

So sieht das neue Fahrgeschäft aus, das in diesem Jahr zum ersten Mal auf dem Cranger Kirmesplatz stehen wird. Foto: Photographer Joerg Carstensen / @ Joerg Carstensen (www.pureshot

Nach den Richtlinien für die Platzvergabe sei der frei gewordene Standplatz an „Dr. Archibald – Master of Time“ von Patrick Greier vergeben worden. „Damit ist es gelungen, die Absage bemerkenswert gut durch eine weitere attraktive Neuheit auf dem Platz zu kompensieren“, freut sich Zywietz. Bei der Virtual-Reality-Bahn verschwimme die Grenze zwischen Wirklichkeit und Fantasie. Mit einer VR-Brille gehe es auf die abenteuerliche Suche nach Dr. Archibald, Hobbyarchäologe und Erfinder. Die Reise für die ganze Familie führe durch ein Kuriositätenkabinett voller Wasser-, Sound- und Lichteffekte.

Bis auf den Seniorennachmittag sollen alle traditionellen Veranstaltungen der Cranger Kirmes wie etwa Festumzug, Schaustellergottesdienst und Kindernachmittag wie gewohnt stattfinden. Das Programm ist auf der Website der Cranger Kirmes einsehbar und wird fortlaufend um Veranstaltungen von Schaustellerseite ergänzt.

