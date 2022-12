Weisser Ring Herne warnt vor Dieben auf Weihnachtsmärkten

Herne. Der Weisse Ring Herne warnt vor Taschendieben auf Weihnachtsmärkten. Wie man sich schützen kann – das sind die Tipps vom Weissen Ring.

Die Vorweihnachtszeit – für viele die schönste Zeit des Jahres. Leider auch für Taschendiebe: Auf den Weihnachtsmärkten im dichten Gedränge machen sie das „Geschäft des Jahres“. Der Weisse Ring Herne warnt jetzt vor solchen Taschendieben.

Auf Weihnachtsmärkten würden zufällige Rempler nicht als Gefahr wahrgenommen und die Diebe seien in den Menschenmassen schnell verschwunden. So werde ein Diebstahl oft erst am nächsten Stand oder zu Hause bemerkt, eine Rückverfolgung scheine unmöglich, heißt es in einer Mitteilung. Der Weisse Ring empfiehlt deshalb, nur so viel Geld wie nötig zum Weihnachtsmarkt mitzunehmen.

Und er rät: „Halten Sie ihre Wertsachen dicht am Körper, beispielsweise in einer Bauchtasche oder einem Brustbeutel; eine Aufbewahrung des Portemonnaies oder Handys in der Hosentasche ist eine offene Einladung für Diebe. Schließen Sie stets Ihre Handtasche und legen Sie ihre Wertsachen nicht achtlos auf einen Tisch. Zu groß ist die Gefahr, dass man durch Komplizen abgelenkt wird und die Täter zugreifen.“

