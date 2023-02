Weinhaus Wanne: Eine Hausmesse zum „krummen“ Geburtstag

Herne. Sein zwölfeinhalbjähriges Bestehen feiert das Weinhaus Wanne mit einer zweitägigen Veranstaltung. Wann es losgeht, was auf dem Programm steht.

Das Weinhaus Wanne feiert sein zwölfeinhalbjähriges Bestehen ab Freitag, 24. Februar, mit einer zweitägigen Hausmesse.

Eigentlich sollte bereits das Zehnjährige am Eickeler Bruch 93 mit einem solchen Format gefeiert werden, berichtet Weinhaus-Chef Jens Rohlfing. Die Pandemie habe ihm jedoch einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nun wird die Hausmesse zum „krummen“ Geburtstag nachgeholt.

Vier deutsche Weingüter stellen ihre Tropfen am Eickeler Bruch 93 vor, dazu zwei Weinimporteure mit Weinen aus Spanien, Frankreich, Italien und Südafrika. Außerdem gibt es verschiedene Proseccos, Sekt und Cremants sorge. Am Start sind auch die Bio-Ölmühle „Pottmühle“ mit Spezialitäten von der griechischen Insel sowie Hochprozentiges vom Whisky-Druiden Michel Reick und Rum, Gin, Cognac und Wein von der Weinagentur Kohlhage & Schemann.

Der Inhaber Jens Rohlfing hat ein attraktives Programm zusammengestellt. Die Messe start am 24. Februar von 14 bis 19 Uhr probiert. Am Samstag 25. Februar geht es dann von 10 bis 18 Uhr weiter. Karten für 15 Euro pro Person berechtigen zum Besuch an beiden Tagen.

Tickets gibt es im Weinhaus Wanne sowie online auf weinhaus-wanne.de.

