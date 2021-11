Weihnachtsmarkt am Herner Gysenberg nutzt 2G-Regelung

Herne. Beim Gysenberger Weihnachtsmarkt, der am Donnerstag, 25. November, eröffnet wird, erhalten Besucher nur mit der 2G-Regel Zutritt.

Am Eingang - der Eintritt ist kostenlos - würden digitale Impfzertifikate mit der Chekko-Säule kontrolliert. Es sei unbedingt ein Personalausweis zum Abgleich mitzubringen. Personen, die sich nicht ausweisen könnten, erhielten trotz Impfnachweis keinen Zutritt, so Menzel. Unter welchen Bedingungen Kinder und Jugendliche Zutritt erhalten, werde bekannt gegeben, sobald die neue Corona-Schutzverordnung des Landes NRW vorliege.

Mit Karitativer Hütte und Abschlusskonzert

Der Gysenberger Weihnachtsmarkt findet in der Eventarena neben dem mittlerweile geschlossenen Impfzentrum statt. Los geht es am 25. November, Ende ist am zweiten Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember. In dieser Zeit soll der Weihnachtsmarkt immer von Donnerstag bis Sonntag geöffnet haben. Am Rand der 500 Quadratmeter großen, überdachten Fläche zwischen Eishalle und Olli’s Restaurant sollen zehn bis 13 Hütten Platz finden, in denen neben Essen und Getränken, Modeschmuck und Selbstgemachtes angeboten wird. Auch eine Karitative Hütte ist geplant. Am 22. Dezember soll es ein Abschlusskonzert geben.

