Weihnachtsaktion: Schuldnerberatung beschenkt 60 Familien

Das Team der Schuldnerberatung beschenkt in diesem Jahr wieder Familien in Not. Im Bild: v.l. Daniela Kelter, Annette Bednarek, Michael Schröder, Andrea Leyk, Sabine Bahsali, Bernadette Kerner, Tanja Szkudlarski

Herne. Die Herner Schuldnerberatung beschenkt auch in diesem Jahr zu Weihnachten Familien in Not. Es gibt Lebensmittelgutscheine und Weihnachtstüten.

Bereits zum 14. Mal in Folge führt das Team der Herner Schuldnerberatung die sogenannte „Weihnachtsaktion“ durch. „In unserer Arbeit begegnen uns täglich Menschen in unterschiedlichen Notsituationen. Familien fehlt unter anderem das Geld für die Stromrechnung, für Kleidung, Schulbedarf, Brillen oder sogar für die Miete. Diese Menschen möchten wir unterstützen und ihnen helfen, damit sie sich Weihnachten nicht ausgegrenzt fühlen, wenn andere feiern“, teilt die Schuldnerberatung mit.

Durch Spenden des Lions Clubs Herne-Emschertal und des Lions-Clubs Wanne-Eickel sowie durch einige private Spender könnten wieder 60 Familien in Not zu Weihnachten beschenkt werden. Auch in diesem Jahr werden wieder Lebensmittelgutscheine und eine kleine Weihnachtstüte mit weihnachtlichen Süßigkeiten verteilt. Am 14 und 16. Dezember würden die bereits vorgemerkten Gutscheine ausgegeben. Aufgrund der Pandemie hätten die Bedürftigen bereits eine Benachrichtigung erhalten, wann das Geschenk abgeholt werden könne.

Die Ausgabe erfolge unter Einhaltung der Abstands- und Hygieneregeln vor dem Gebäude der Beratungsstelle. „An diesen Tagen geben wir auch die bereits vorgemerkten Kindergeschenke aus. Die Geschenke stammen aus der Wunschbaum-Aktion der Herner Sparkasse“, heißt es weiter.

Spendenkonto: Schuldnerberatung Herne e. V., DE49 4325 0030 0005 5034 20, Herner Sparkasse.

