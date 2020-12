Weihnachten: So stellen sich Kirchen in Herne auf Corona ein

Weihnachten, ein Fest der Traditionen. So wird es in diesem Jahr nicht sein, und auch die Kirchen in Herne und Wanne-Eickel müssen sich auf die neuen Umstände einstellen . Mit Gottesdiensten unter freiem Himmel, Anmeldungen und Online-Angeboten begegnen sie der Pandemie. Wer sich flexibel zeigt, hat dabei gute Chancen, auch 2020 an einem Gottesdienst oder einer Andacht teilnehmen zu können.

Die evangelische Pastorin Katja Lueg und der katholische Gemeindereferent Joakim Bull im August bei einer Segensfeier für Erstklässlerinnen im Autokino. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Autokino-Gottesdienst bei Zurbrüggen

Mit bis zu 600 Besuchern und Besucherinnen der größte Gottesdienst in der Stadt dürfte auf dem Parkplatz des Möbelhauses Zurbrüggen in Holsterhausen stattfinden. Geplant sind um 14.30 Uhr und um 16 Uhr zwei ökumenische „Autokino“-Gottesdienste, gestaltet von Vikar Christian Schmidtke und dem Gemeindereferenten Joakim Bull auf katholischer Seite (St. Dionysius) und den Pfarrerinnen Katja Lueg und Melanie Jansen von der evangelischen Kreuzkirchengemeinde.

Norbert Menzel und seine Firma LMV sorgen für die Technik. Das Geschehen auf der Bühne wird mit der Kamera auf eine Großleinwand übertragen. Erfahrungen hat Menzel in diesem Jahr schon bei diversen Open-Air-Veranstaltungen im Gysenberg gesammelt, wo auch der Einschulungsgottesdienst im August stattfand . Bis zu 150 Autos sind bei Zurbrüggen zugelassen, besetzt mit bis zu vier Personen. Der Gottesdienst ersetze die ursprünglich für den Europaplatz geplante ökumenische Aktion, erklärt Pfarrer Georg Birwer, Leiter der Pfarrei St. Dionysius. Mit Blick auf die hohen Infektionszahlen habe man sich von der Idee einer „lebendigen Weihnachtskrippe“ verabschieden müssen.

Krippenfeiern sind nicht möglich

Pfarrer Georg Birwer und Pfarrer Ludwig Plümpe (v.l.) präsentierten die Pläne der katholischen Kirchen Herne und Wanne-Eickel für Weihnachten. Foto: Rainer Raffalski / FUNKE Foto Services

Keine Chance haben auch die Krippenfeiern in diesem Jahr. „Zur Einstimmung auf den Heiligen Abend gibt es dafür um 16 Uhr Outdoor-Gottesdienste an Kirchen und auf Plätzen“, kündigt Pfarrer Ludger Plümpe von der katholischen Pfarrei St. Christophorus an. Acht Orte in Wanne-Eickel sind ausgewählt. Vor allem Familien werden zu den 20-minütigen Wortgottesdiensten mit Gesang erwartet. Christmetten sind in einigen Kirchen um 18 und 22 Uhr vorgesehen, weitere Gottesdienste an den beiden Feiertagen sowie am Fest der Hl. Familie am 26. und 27. Dezember.

In Herne finden die katholischen Open-Air-Andachten der St. Dionysius-Gemeinde zu Heiligabend ohne Voranmeldung statt. Sie beginnen an verschiedenen Orten zwischen 14.30 und 16 Uhr und werden teilweise von Ehrenamtlichen gestaltet, wie in Sodingen die Andacht mit Pfadfindern an der Akademie Mont-Cenis. Einige Andachten sind ökumenisch, so etwa auf dem Marktplatz Elpeshof oder auf dem Gelände der Wewole mit der Ev. Kirchengemeinde Bladenhorst-Zion. Zwischen 17 und 22 Uhr beginnen die Christmetten. Die Mette in St. Bonifatius (22 Uhr) wird live auf YouTube übertragen. Es folgen Gottesdienste am ersten und zweiten Weihnachtstag.

Zusammenkünfte unter freiem Himmel

Kirchenbesuch nur mit Anmeldung

Die evangelischen Kirchengemeinden in Herne haben neben einigen „klassischen“ Gottesdiensten in den Kirchen Angebote unter freiem Himmel konzipiert, zum Beispiel in Börnig: Dort findet um 16.30 und 17.30 an Heiligabend ein Open-Air-Gottesdienst vor der Emmaus-Kirche statt. Pro Familie kann gegen ein Pfand eine Kerze bestellt werden, mit der ein Platz frei gehalten wird. Beliebt sind auch Stationenwege wie der rund um die Johanniskirche in Sodingen (Heiligabend, 14-16 Uhr), dem sich ein Open-Air-Gottesdienst anschließt. In Baukau ist am selben Tag ein „Interaktiver Stationslauf“ in der Matthäuskirche geplant (16 Uhr).

Gleich vier Tage, vom 24. bis 27. Dezember, ist der „Weihnachts-Erlebnis-Weg“ für Familien im Bezirk Crange der Ev. Kirchengemeinde Wanne-Eickel frei zugänglich. Die kostenlose App „Actionbound“ ergänzt die Stationen. Open-Air-Gottesdienste gibt es Heiligabend vor der Stephanuskirche, vor der Zwölf-Apostel-Kirche und vor der Auferstehungskirche. Einige Gottesdienste werden per Livestream übertragen, etwa aus der Cranger Kirche und aus der Stephanuskirche.