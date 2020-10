Weihnachten „Weihnachten im Schuhkarton“: Aktion hilft Kindern in Not

Herne. Die diesjährige Hilfsaktion „Weihnachten im Schuhkarton“ ist gestartet. Auch in Herne wurden wieder Abgabestellen eingerichtet.

Weihnachten scheint zwar noch weit weg zu sein, doch schon jetzt laufen die Vorbereitungen für „Weihnachten im Schuhkarton“ auf Hochtouren. Bereits ab dem 1. Oktober ist die Aktion in die 25. Saison gestartet und „wir freuen uns jetzt schon auf die Auswirkungen, die diese Geschenkaktion mit sich bringen wird“, sagt Veranstalter Henning Sterzel.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion („Operation Christmas Child“) für Kinder in Not. Seit 1993 seien bereits über 146 Millionen Kinder in rund 150 Ländern erreicht worden. Bei der Aktion gehe es darum, einfache Schuhkartons zu einem Päckchen zu gestalten und dieses mit Kleidungsstücken, Hygieneartikeln, Schulmaterial oder Spielzeug zu füllen, so Sterzel.

Aktion findet trotz Corona statt

„Mit jedem unserer Päckchen können wir im Leben eines Kindes einen Unterschied machen und die Gemeindearbeit in vielen Ländern unterstützen. Mit einer Päckchenspende für „Weihnachten im Schuhkarton“ werde weitaus mehr als ein Glücksmoment bewirkt: Kindern werde die Chance gegeben, die Weihnachtsbotschaft für sich zu entdecken und zu erfahren, dass sie nicht vergessen sind, sagt Sterzel.

Die 25. Saison finde trotz Corona in diesem Jahr statt. Viele bedürftige Kinder und ihre Familien litten in diesem Jahr besonders unter den Umständen, die Covid-19 mit sich gebracht habe. „Für uns ist das umso mehr ein Anlass, Schuhkartons zu packen und so viele Kinder wie möglich zu erreichen. Mehr Schuhkartons, mehr Hoffnung und Perspektive - denn jeder gepackte Schuhkarton transportiert die Botschaft: Du bist geliebt, von Gott und den Menschen“, so Sterzel. Die Schuhkartons können wie gewohnt bis zum 16. November an den Annahmestellen abgegeben werden. (Liste s. unten)

[In unserem lokalen Newsletter berichten wie jeden Abend aus Herne. Den Herne-Newsletter können Sie hier kostenlos bestellen.]

Zwei Annahmestellen in Herne

Die Evangelische Freikirche Hüls in Marl fungiere als zentraler Punkt für Marl, Dorsten, Haltern, Herten und Herne. Die gepackten Schuhkartons können in den Annahmestellen der einzelnen Städte abgegeben werden. Von dort aus kommen sie in die Gemeinde, wo diese in Umkartons zum Transport verpackt und von DHL in die Weihnachtswerkstatt nach Berlin transportiert werden.

Das sind die Annahmestellen für das aktuelle Projektjahr in Herne: Anne Bäunker, Bickernstr. 57, und Hörgeräte Schmits, Paul Rybarsch, Viktor-Reuter-Str. 6.

Weitere Informationen gibt Henning Sterzel unter 02365/2581133 und https://www.die-samariter.org/service/presseportal/

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.