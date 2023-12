Auch „Raus aus dem Teich“ ist an Weihnachten in der Herner Filmwelt zu sehen.

Kinoprogramm Weihnachten im Kino: Das läuft an Feiertagen in der Filmwelt

Herne Über Weihnachten ins Kino? Die Herner Filmwelt macht es auch in diesem Jahr möglich. Was an den Feiertagen im Kino am Berliner Platz läuft.

Weihnachtspause? Ist in der Herner Filmwelt (mal wieder) ein Fremdwort.. Das Kino am Berliner Platz 7-9 öffnet sowohl an Heiligabend (Sonntag) als auch an beiden Weihnachtsfeiertagen.

Am Sonntag, 24. Dezember, geht es diesmal sogar bereits um 10.30 Uhr los, und zwar mit dem Animationsfilm „Raus aus dem Teich“. Die letzte Vorstellung vor der Bescherung beginnt um 15.20 Uhr: „Aquaman: Lost Kingdom“. Ebenfalls am Heiligen Abend in der Filmwelt: „Wonka“, „Wish“, „Schöne Bescherung“ sowie „Pettersson und Findus - Das schönste Weihnachten überhaupt“.

Am ersten Weihnachtstag (Montag), findet die erste Vorstellung um 14.45 Uhr und die letzte um 20.15 Uhr statt. Zu sehen sind dieselben Filme wie an Heiligabend sowie die Milli-Vanilli-Story „Girl You Know It‘s True“. Am zweiten Weihnachtstag beginnen die ersten Vorstellungen am Mittag (ab 12.30 Uhr). Zusätzlich im Programm sind dann der Animationsfilm „Wer bist du, Mama Muh?“ und das Kinderabenteuer „Wow! Nachrichten aus dem All!“.

Das komplette Programm über Weihnachten mit allen Anfangszeiten: filmwelt-herne.de.

