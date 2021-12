Weihnachten: Herner Kirche lädt zu Autokino-Gottesdienst ein

Die Herner Kreuzkirche lädt an Heiligabend zu Autokino-Gottesdiensten ein.

Die Herner Kreuzkirche lädt an Heiligabendwieder zu Autokino-Gottesdiensten auf dem Zurbrüggen-Parkplatz ein. Diese seien vor allem für Familien und Kinder gedacht, sagt Katja Lueg, Pfarrerin der Kreuzkirche. Dabei werde unter anderem ein Krippenspiel als Film gezeigt. Gerade für diejenigen, die an Weihnachten zum Schutz vor Corona nicht gerne in die Kirche kommen wollen, sei das eine Alternative, sagt sie.

Um 15, 16.30 und 18 Uhr fänden sie Gottesdienste statt. Die ersten beiden seien Kindergottesdienste, der am Abend sei auch für Erwachsene und Jugendliche. Um die Gottesdienste besuchen zu können, muss vorher ein Ticket gebucht werden unter https://kreuz-kirchengemeinde-herne.ekvw.de/

Zudem finden in diesem Jahr Gottesdienste an Heiligabend mit der 2G-Regel in der Kreuzkirche statt: um 16, 18 und 23 Uhr. Auch hierfür werden Tickets benötigt. Diese können online gebucht und im Gemeindebüro unter Vorzeigen des Impf- und Genesenennachweis im Gemeindebüro abgeholt werden.

Weitere Informationen zu den Weihnachts-Gottesdiensten in Herne folgen in Kürze.

