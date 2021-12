Weihnachten: HCR setzt nachts zusätzliche Busse in Herne ein

An den Weihnachtsfeiertagen werden in Herne mehr Busse eingesetzt. (Symbolbild)

Herne. An den Weihnachtsfeiertagen sind mehr Busse in Herne unterwegs. In den Ferien gilt zudem für Schülerinnen und Schüler in den Bussen die 3G-Regel.

Mit einem verstärkten Angebot der Nacht-Express-Linien fahren HCR, Bogestra und Vestische an Heiligabend alle Nachtschwärmer durch Herne. Die Busse und Bahnen der drei Verkehrsunternehmen seien wieder im Stundentakt bis teilweise um 5 Uhr am frühen Morgen unterwegs, teilt die HCR mit.

Für die Mitfahrt in allen Bussen und Bahnen gelte die bekannte 3G-Regel sowie das Tragen eines medizinischen Mundschutzes. Nach der aktuellen Corona-Schutzverordnung gelten Schülerinnen und Schüler ab sechs Jahren als getestet. Zwischen dem 27. Dezember und dem 9. Januar seien auch für Schülerinnen und Schüler die 3G-Regeln verbindlich, da die Schultests in den Ferien entfallen. Der Schülerausweis gelte in dieser Zeit nicht als Testzertifikat.

Einzelne Fahrten sind in der HCR-App abrufbar

Von Herne Bf fahren die NE 5 (ab 18.46 Uhr), NE 31, NE32, NE 33 (ab 18.30 Uhr) sowie die U35 (ab 19.01 Uhr) in die verschiedenen Herner Stadtteile und über die Stadtgrenzen hinaus. Ab Wanne-Eickel Hbf starten die Busse des NE 7 (ab 18.08 Uhr), NE 33 (ab 18.56 Uhr), NE 34 (ab 18.34 Uhr) und die Straßenbahn 306 (ab 18.48 Uhr) in die Nacht.

An Heiligenabend verkehren alle anderen Busse und Bahnen nach dem bekannten Samstagsfahrplan, an den beiden Weihnachtsfeiertagen nach dem Sonn- und Feiertagsfahrplan. Die letzten Fahrten enden laut HCR am 24. Dezember gegen 18 Uhr. Am ersten Weihnachtsfeiertag seien die Busse dann wieder ab ca. 10 Uhr auf der Strecke.

Die einzelnen Fahrten sind auch in der HCR-App und über die Fahrplanauskunft unter www.hcr-herne.de abrufbar. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten ist das Service-Telefon unter der Nummer 0180 6/50 40 30 (0,20 Euro/Verbindung aus allen deutschen Netzen) rund um die Uhr erreichbar.

