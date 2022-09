Weichenarbeiten: Zugausfälle zwischen Wanne und Dortmund

Herne. Wegen Weichenarbeiten kommt es zwischen Wanne-Eickel und Dortmund zu Ausfällen der Linie RE3. Ein Schienenersatzverkehr wird eingerichtet.

Aufgrund von Weichenarbeiten an den Gleisen werden die Züge der Linie RE3 in der Nacht vom 2. auf den 3. Oktober zwischen Wanne-Eickel Hbf und Dortmund Hbf ausfallen. Ein Schienenersatzverkehr, sowie Ersatzfahrpläne werden eingerichtet, heißt es in einer Mitteilung.

Die detaillierten Ersatzfahrpläne stehen allen Reisenden unter https://www.eurobahn.de/baumassnahmen/ und zuginfo.nrw zur Verfügung.

Ersatzhaltestellen der Linie RE 3:

Dortmund Hbf: Ersatzhaltestelle am Nordausgang

Dortmund-Mengede: Haltestelle DO-Mengede Bf

Castrop-Rauxel: Haltestelle Bahnhof

Herne: Haltestelle Bahnhof

Wanne-Eickel Hbf: Hbf Bussteig 1

Weitere Nachrichten aus Herne- Lesen Sie auch:

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel