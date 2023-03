Wegen Gleisarbeiten: Linie U35 fährt nur auf einem Gleis

Herne. Wegen Gleisarbeiten fährt die U35 in Herne und Bochum nur auf einem Gleis. Wann und in welchem Abschnitt die Bauarbeiten stattfinden.

Auf einer Teilstrecke der U35 finden Gleisarbeiten statt. Aus diesem Grund werde von Sonntag, 5. März, bis Donnerstag, 9. März, sowie von Sonntag, 12. März, bis Donnerstag, 16. März, jeweils von ca. 21.30 Uhr bis Betriebsende in diesem Teilbereich eine eingleisige Streckenführung eingerichtet, teilt die Bogestra mit. In dieser Zeit fahren die Bahnen der Linie U35 an den Stationen Berninghausstraße und Rensingstraße bei allen Fahrten das Gleis in Fahrtrichtung Herne an.

Die Fahrgäste werden gebeten, an den betroffenen Haltestellen besonders auf die Anzeigetafeln und Durchsagen zu achten und veränderte Wege im Vorfeld einzukalkulieren, teilt das Verkehrsunternehmen mit.

Die Bogestra bittet alle Fahrgäste um Verständnis für diese Beeinträchtigung. Für Fragen zum Tarif, zu Linien oder Fahrzeiten könne rund um die Uhr die Service-Nummer 0800 6 50 40 30 (gebührenfrei aus allen dt. Netzen) angerufen werden. Die persönlichen Verbindungen könnten in der elektronischen Fahrplanauskunft im Internet oder über Mutti, der Bogestra-App, abgerufen werden.

