Absage Wegen Corona: „Tegtmeiers Erben“ in Herne abgesagt

Herne. Die Veranstaltung „Tegtmeiers Erben“ ist aufgrund von Corona abgesagt worden. Die Stadt plant, sie zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen.

Der Krisenstab der Stadt Herne hat die Veranstaltung „Tegtmeiers Erben“, die am kommenden Samstag, 27. November, im Kulturzentrum Herne hätten stattfinden sollen, abgesagt. Diese Entscheidung bedauere die Stadt sehr, sie sei aber unumgänglich. Rund 700 Gäste wären hierzu am kommenden Samstag im Kulturzentrum zusammengekommen.

Die Stadt Herne strebe an, die Veranstaltung zu einem späteren Zeitpunkt nachzuholen, heißt es in einer Mitteilung. Die erworbenen Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit. Die Stadt Herne appelliert aufgrund der dynamischen Entwicklung der Pandemie dringend an alle, die Innenveranstaltungen planen, diese auf eine verantwortungsbewusste Durchführbarkeit intensiv zu überprüfen und rät zur Absage, könne diese rechtlich aber gegenwärtig nicht anordnen. Bei Außenveranstaltungen sollte dringend auf die Einhaltung von Abständen und Hygieneregeln geachtet werden.

Die Stadt Herne hoffe auf rechtliche Klarheit in Hinblick auf Veranstaltungen durch die neue Coronaschutzverordnung. Die gegenwärtig gültige Coronaschutzverordnung gilt nur noch bis einschließlich Mittwoch, 24. November.

