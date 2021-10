Wegen Bauarbeiten: Busse statt Bahnen auf Linie 306 in Herne

Herne. Auf der Straßenbahnlinie 306 in Herne fahren zwischen Solbad und Wanne-Eickel Hbf Busse statt Bahnen. Grund dafür sind Bauarbeiten.

Aufgrund von Bauarbeiten an Versorgungsleitungen fahren auf der Straßenbahnlinie 306 in Herne von Montag, 11. Oktober, Betriebsbeginn, bis Freitag, 22. Oktober, Betriebsende, zwischen den Haltestellen Solbad und Wanne-Eickel Hbf Busse statt Bahnen.

An der Haltestelle Solbad werden laut Bogestrain dieser Zeit die Haltepositionen der dort verkehrenden Buslinien an den Fahrbahnrand verlegt. Da für die Ersatzbusse andere Abfahrtszeiten als für die Bahnen gelten, werden die Fahrgäste gebeten, sich bereits bei ihrer Reiseplanung im Vorfeld auf die veränderte Situation einzustellen. Die persönlichen Verbindungen können bereits jetzt in der elektronischen Fahrplanauskunft auf „bogestra.de“ im Internet oder über Mutti, die Bogestra-App, abgerufen werden.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel