An dieser Stelle soll bald der Ostbach in den Sodinger Bach übergeleitet werden.

Umleitung Weg am Sodinger Bach in Herne wird für ein Jahr verlegt

Herne. Der Weg am Sodinger Bach wird vorübergehend verlegt. Grund dafür ist die Umlegung des Ostbachs. Ein Ersatzweg wird gebaut.

Der Weg am Sodinger Bach, der die Industriestraße mit der Halde Uhlenbruch verbindet, wird vorübergehend verlegt. Grund dafür ist laut Stadt, dass der Ostbach vom Otto-Hahn-Gymnasium zum Sodinger Bach verlegt wird. Gleichzeitig wird die neue Gewässertrasse des Ostbachs am Rand des Landschaftsparks Halde Uhlenbruch angelegt. Nahe der Industriestraße treffen die Baumaßnahmen aufeinander, so die Stadt.

Deswegen müsse der jetzige Weg gesperrt werden, eine sogenannte Ersatzwegeverbindung werde gebaut. Die derzeitigen Wege könnten für voraussichtlich ein Jahr nicht genutzt werden. So lange könne der Ersatzweg genutzt werden. Er sei vom Wendehammer der Industriestraße aus ausgeschildert. Die Emschergenossenschaft und die Stadt Herne bitten die Bürger um Verständnis.

