Kino WAZ-Kino-Café startet: Das Programm in der Filmwelt Herne

Herne. Die Filmwelt Herne lädt Filmfreunde in diesem Jahr erneut zum WAZ-Kino-Café ein. Ab 5. Oktober startet die Reihe bei Kaffee und Kuchen.

Ab Mittwoch, 5. Oktober, startet nach zweineinhalb Jahren Corona-Pause wieder das beliebte WAZ-Kino-Café in den Sälen der Filmwelt Herne.

Filmwelt Herne lädt zum Kino-Café

Jeden zweiten Mittwoch werde es zu einem aktuellen Kinofilm ein anschließendes gemeinsames Kaffeetrinken und Kuchenessen geben, heißt es in einer Mitteilung der Filmwelt Herne. Interessierte können sich ab sofort anmelden. Den Start macht in diesem Jahr der Film „Downton Abbey II: Eine neue Ära“.

Alle Filme der Reihe im Überblick:

5. Oktober: Downton Abbey II: Eine neue Ära

Downton Abbey II: Eine neue Ära 19. Oktober: Elvis

Elvis 2. November: Monsieur Claude und sein großes Fest

Monsieur Claude und sein großes Fest 16. November: Guglhupfgeschwader

Guglhupfgeschwader 30. November: Der Nachname

Der Nachname 14. Dezember: Ticket ins Paradies

Der Eintritt kostet 8 Euro. Beginn der Veranstaltung ist immer um 14.30 Uhr in der Filmwelt Herne, Berliner Platz 7 - 9. Das Programm richte sich vor allem an Filmfreunde jenseits der 50, heißt es in der Mitteilung. Das WAZ-Kino-Café ist eine gemeinsame Veranstaltung der WAZ, der Filmwelt Herne und des Arbeiter-Samariter-Bundes. Weitere Informationen gibt es telefonisch unter 02323 147770 oder auf der Internetseite www.filmwelt-herne.de.

