WAZ Herne verschenkt Tickets für Heimspiel von VfL Bochum

Herne/Bochum. Für das Heimspiel des VfL Bochum am 25. Oktober gegen Erzgebirge Aue verschenkt die WAZ Herne 15 x 2 Tickets. Anstoß ist um 13.30 Uhr.

Der VfL Bochum spielt am Sonntag, 25. Oktober, um 13.30 Uhr in der 2. Fußball-Bundesliga zu Hause in Bochum gegen Erzgebirge Aue. Für dieses Spiel gegen den Ost-Club verschenkt die WAZ Herne 15 x 2 Eintrittskarten.

Wer Tickets ergattern möchte, geht ins Internet auf waz.de/vfl-bochum oder versucht sein Glück telefonisch unter 01378 / 90 47 07 (0,50 Euro / Anruf aus dem dt. Festnetz, höherer Mobilfunktarif). Viel Erfolg!