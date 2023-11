WAZ eröffnet Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber

Die WAZ eröffnet auf dem Cranger Weihnachtszauber eine Redaktion. In den kommenden Wochen bis zum 30. Dezember dreht sich hier alles rund um Familie und Co. Die Reporter – hier Arne Poll und Lea Wittor – freuen sich auf viele Live-Interviews und Gespräche.

Herne. Live und mittendrin. Die WAZ eröffnet vom 23. November bis 30. Dezember eine gläserne Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber – zum Mitmachen!

Das gab’s noch nie: Die WAZ eröffnet eine Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber. Vom 23. November bis zum 30. Dezember stehen wir mit unserer extra neu eingerichteten gläsernen Redaktion mitten zwischen den Menschen auf der weihnachtlichen Kirmes.

+++ Alle Infos zum Cranger Weihnachtszauber: Tickets, Öffnungszeiten, Parken +++

WAZ-Weihnachtsredaktion mitten auf dem zentralen Platz an Baum und Bühne

Mehr Mittendrin geht nicht: Die Redaktion wird nur einen Meter von der großen Hauptbühne entfernt Nachrichten produzieren, zur Talks einladen und viele Aktionen veranstalten. Unsere Reporterinnen und Reporter wollen direkt unter dem großen Weihnachtsbaum mit Ihnen, liebe Leserinnen und Leser über Weihnachten, Sorgen und Wünsche ins Gespräch kommen.

Wir werden – wie schon von der Cranger Kirmes gewohnt – live gehen, wenn es spannend wird, die Atmosphäre des Cranger Weihnachtszaubers einfangen und mit Ihnen über Herne und das Ruhrgebiet reden. Wir versprechen viele spannende Blicke hinter die Kulissen der Großveranstaltung.

Die WAZ eröffnet eine Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne. Foto: Funkemedien / co red

Familien – wir wollen wissen, was sie in der Weihnachtszeit bewegt

Wir richten uns vor allem an die zahlreichen Familien, die gemeinsam mit tausenden anderen Kindern, Müttern und Vätern auf dem Weihnachtszauber unterwegs sein werden. Wir werden unter anderem eine WAZ-Familie die komplette Weihnachtszeit begleiten. Für den 9. Dezember ist ein großer Lesertag geplant (Bewerbungen sind später auf waz.de möglich). In unruhigen Zeiten wollen wir ausdrücklich auch die schönen Seiten des Lebens nicht zu kurz kommen lassen. Natürlich soll auch Kritik an der Veranstaltung (falls es sie gibt) Thema sein. Die Veranstalter haben bereits versprochen auch bei kritischen Fragen Rede und Antwort zu stehen.

Die WAZ-Reporter Lea Wittor und Arne Poll vor unserer neuen gläsernen Redaktion, aus der wir bis zum Jahresende live berichten. Foto: Dirk A. Friedrich / FUNKE Foto Services

Viele Videos gibt es unter anderem hier auf unserer Facebook-Seite. Auch bei Instagram berichten wir ausführlich aus der gläsernen Redaktion beim Weihnachtszauber. In der Weihnachtsredaktion soll aber auch Redaktionsalltag stattfinden, bei dem Sie uns – vielleicht mit Glühwein oder Crȇpes in der Hand – zuschauen können.

Der Cranger Weihnachtszauber öffnet ab dem 23. November und geht bis zum 30. Dezember. Der Weihnachtszauber hat täglich von 14 bis 21.45 Uhr, Samstag und Sonntag bereits ab 12 Uhr, geöffnet. Am Totensonntag ist ab 18 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet 2 Euro (Kinder bis vier Jahre frei).

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel