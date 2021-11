„Wasser in der Stadt von morgen“: Experten laden Herner ein

Herne. Die Stadt lädt Hernerinnen und Herner zu einem Expertenforum ein. Die Themen: der Klimawandel und „Wasser in der Stadt von morgen“.

Der Klimawandel ist eines der dringendsten Themen, mit denen sich Stadtplanerinnen und Stadtplaner beschäftigen. Um die Stadt gut auf die veränderten Bedingungen vorzubereiten, habe sich die Stadt Herne der Zukunftsinitiative (ZI) „Wasser in der Stadt von morgen“ angeschlossen, teilt die Stadt mit.

Gemeinsam mit anderen Kommunen der Emscherregion, der Emschergenossenschaft und dem Land NRW arbeite die Stadt daran, die Region rund um die Emscher zukunftsfähig umzubauen, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Dabei seien Bürgerinnen und Bürger besonders wichtig. Deswegen lädt die ZI alle Interessierten ein, am nächsten Expertenforum unter dem Motto „Heiße Region - coole Strategien - blau-grüne Zukunftsstädte: Gemeinsam übernehmen wir Verantwortung“ teilzunehmen.

Am Montag, 22. November, von 8.30 bis 16.30 Uhr könnten sich Bürgerinnen und Bürger in das Online-Event einloggen. Sie seien in eine virtuelle 3-D-Umgebung eingeladen, wo sie Ausstellungen der teilnehmenden Städte besichtigen und sich über unterschiedliche Projekte informieren können. Außerdem stünden an diesem Tag das Kennenlernen und die Vernetzung der Teilnehmenden auf dem Programm.

Wer teilnehmen möchte, kann sich bis zum Mittwoch, 10. November, per E-Mail bei julia.landowski@herne.de anmelden. Die Teilnehmerzahl ist begrenzt und erfolgt nach Los. Wer teilnimmt, bekommt einen Zugangslink und ein persönliches Passwort sowie weitere Informationen zum Programm.

