Ein wunderbarer Waschsalon: Die Mondpalast-Komödie „Waschtag“ – hier eine Szene mit Melanie Linka (l.) und Susanne Fernkorn – feiert in Herne Premiere. Die WAZ verschenkt dazu Karten.

Herne. Der Mondpalast von Wanne-Eickel feiert Premiere: Die Komödie „Waschtag“ startet vor ausverkauftem Haus. Die WAZ Herne verschenkt 10 x 2 Karten.

Alle wollen „Waschtag“: Die Premiere des neuen Stücks im Mondpalast von Wanne-Eickel ist längst ausverkauft, doch Leserinnen und Leser der WAZ können trotzdem exklusiv dabei sein, wenn sich im Mondpalast nach 2,5 Jahren am Freitag, 30. September, um 20 Uhr wieder der rote Vorhang hebt. 10 x 2-Tickets spendiert Mondpalast-Prinzipal Christian Stratmann zum Start der neuen Komödie.

Der „Waschtag“ zeige, wie eine Nachbarschaft ins Schleudern gerät, weil die funkelnagelneuen Hightech-Waschmaschinen zuhause kurz nach Ablauf der Garantiezeit mit schöner Regelmäßigkeit ihren Geist aufgeben, kündigt der Mondpalast an. In der Not treffe man sich im Waschsalon von Peter König, wo Uralt-Maschinen aus der ehemaligen DDR auch nach 30 Jahren noch brav ihren Dienst tun. Trommeln und Reizwäsche fest im Blick, lernten sich die Nachbarinnen und Nachbarn im „Waschsalon König“ nicht nur besser kennen, sondern schmiedeten schon bald auch Pläne gegen den „digitalen Killefitt“.

Er erlebt endlich wieder eine Premiere: der Mondpalast von Wanne-Eickel. Foto: Gero Helm / FUNKE Foto Services

Die Komödie stamme aus der Feder von Hausautor Sigi Domke. Intendant Thomas Rech habe personell in gewohnter Opulenz aus dem Vollen geschöpft: Mit dabei sei das gesamte Mondpalast-Ensemble, allen voran die Publikumslieblinge Heiko Büscher, Susanne Fernkorn, Axel Schönnenberg, Silke Volkner und Martin Zaik.

WAZ-Leserinnen und -Leser können Tickets über unsere Homepage ergattern: www.waz.de/waschtag

