Laureen Steinmeister in Herne

Wunschzettel Was liegt bei Helena und Theresa unter dem Baum?

Herne Kinder und Eltern verraten die Wünsche der Jüngsten fürs Weihnachtsfest. Was schenkt man Kindern, die erst ein Jahr und drei Jahre alt sind?

Viele Kinder haben ganz schön lange Wunschlisten. Wir haben uns auf dem Cranger Weihnachtszauber in Herne umgehört, was sich einige Kinder in diesem Jahr wünschen.

Eltern Laureen und Oskar Steinmeister sind mit ihren Töchtern Helena (3) und Theresa (1) auf dem Cranger Weihnachtszauber unterwegs. Die Familie hat eine ganz besondere Verbindung zum Weihnachtszauber, da sie selbst mit Gastronomie auf dem Weihnachtsmarkt unterwegs ist und sich deshalb dort besonders gut auskennt.

Die Kinder freuen sich über Bücher über Natur-Themen an Weihnachten

Die Kinder Helena (3) und Theresa (1) wünschen sich zu Weihnachten ganz klassisch neue Bücher, erzählt Mutter Laureen im Gespräch mit der WAZ. Auch wenn die beiden Mädchen noch nicht in die Schule gehen und es bis dahin auch noch eine Zeit dauert, gehen Bilder für die beiden immer. An Heiligabend gibt es dann für die Mädels neue Bilderbücher. Die Themen der Bilderbücher sind zum Beispiel die Jahreszeiten oder andere Natur-Themen, damit die Kinder noch etwas von den Büchern lernen können. „Einen Lern-Erfolg sollten die Bücher dann schon mit sich bringen“, erzählt Laureen. Die Kinder freuen sich schon auf die neuen Bücher, die für sie an Weihnachten unter dem Weihnachtsbaum liegen.

Auf dem Weihnachtszauber ist die Familie nicht unbekannt

Die Eltern Laureen und Oskar stammen beide aus Wanne-Eickel. Der Cranger Weihnachtszauber ist deshalb für die Familie Steinmeister eine feste Tradition. Die beiden sind auf dem Weihnachtszauber sehr „verwurzelt“, auch wegen des eigenen Standes, erzählt Laureen der WAZ. Auch wenn sie vermutlich den Platz in- und auswendig kennen, spazieren sie dennoch gerne zu viert über den Weihnachtsmarkt und genießen die Weihnachtszeit in Herne.

