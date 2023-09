Wie läuft es in der Kita oder Grundschule, wie ist das Angebot für Kinder in Herne? Die WAZ lädt Eltern ein.

Familienkonferenz Was bewegt Eltern in Herne? Wir möchten es von Ihnen wissen!

Herne. Was läuft gut in Herne, was schlecht? Das möchte die WAZ von jungen Familien bei einem Treffen erfahren. Wir bedanken uns mit einem Jahres-Abo.

Wie klappt es bei der Suche nach einem Kita-Platz? Was läuft an den Grundschulen in der Stadt gut – wo sehen Sie Verbesserungsbedarf? Gibt es ausreichend Spielplätze in Herne? Das alles möchten wir wissen und dafür mit IHNEN in Kontakt treten. Die WAZ Herne lädt Eltern von Kindern im Kita- und Grundschulalter am Donnerstag, 2. November, ab 17 Uhr in die Herner Lokalredaktion, Bahnhofstraße 64, zur 1. Familienkonferenz ein.

Doch was sich ein bisschen sperrig anhören mag, soll ein ungezwungener Austausch bei Getränken und Snacks sein. Als kleines Dankeschön für Ihre Teilnahme bekommt jeder Gast ein WAZ-Plus-Jahresabo geschenkt, um künftig kostenlos auch die exklusiven Geschichten auf waz.de verfolgen zu können. Außerdem wird Ihnen das Kindermagazin Checky drei Monate lang per Post zugestellt.

WAZ-Familienkonferenz in Herne: Teilnehmerzahl begrenzt

Wir zeigen Ihnen, wo wir arbeiten und möchten anschließend mit Ihnen ins Gespräch kommen. Sind Sie mit unserer Berichterstattung zufrieden? Oder worüber würden Sie gerne häufiger etwas lesen? Wir möchten junge Familien in Herne und ihre Bedürfnisse noch stärker als bisher in den Blickpunkt unserer Berichterstattung nehmen. Dazu erhoffen wir uns Anregungen, die wir gerne aufgreifen werden. Wir freuen uns auf einen Austausch!

Wenn Sie dabei sein möchten, schicken Sie uns bitte eine E-Mail mit dem Betreff „WAZ-Familienkonferenz“ an: redaktion.herne@waz.de. Neben Namen und Adresse schreiben Sie uns bitte das Alter Ihres Kindes bzw. Ihrer Kinder sowie den Stadtteil, in dem Sie wohnen, sowie eine Telefon- oder Handy-Nummer, unter der wir Sie erreichen können. Achtung: Die Teilnehmerzahl ist begrenzt. Bei zu vielen Einsendungen, richten wir uns nach dem Eingang der Anmeldungen. Also am besten nicht zögern, sondern gleich anmelden! Wir freuen uns auf Sie!

