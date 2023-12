Herne WAZ-Wunschzettel: Familie Leonhardt hat eine lange Wunschliste von Tochter Marie. Die Neunjährige hat genaue Vorstellungen und Weihnachts-Fieber.

Die Wunschlisten sind gut gefüllt. An unserer Redaktion auf dem Cranger Weihnachtszauber treffen wir Familie Leonhardt mit Tochter Marie. Sie verrät uns, was sie sich wünscht.

Familie Leonhardt schlendert gemeinsam mit der neunjährigen Tochter Marie über den Cranger Weihnachtszauber. Die neunjährige Schülerin hat schon einen ganz schön langen Wunschzettel. Dort steht eine neue Kugelbahn ganz oben. Außerdem wünsche sie sich einen Geheim-Tresor, in dem sie verschiedene Dinge sicher aufbewahren möchte, erklärt sie.

Ein neues Kuscheltier von Disneys „Wish“ für Marie?

Ein neues Kuscheltier von Disney „Wish“ dürfe auf ihrer Liste ebenfalls auf keinen Fall fehlen, erzählt Marie. Damit sei aber noch nicht genug: Die Liste ist noch viel länger. „Das alles aufzuzählen wäre ein bisschen zu lange“, sagt Marie lachend. Über einen Brief freue sie sich ganz besonders.

Auch zu Nikolaus hat Marie schon ordentlich Geschenke abgestaubt: Für sie gab es eine neue Agenten-Brille, einen Schokoladen-Nikolaus und viele Oreo-Kekse, die sie sehr gerne isst. Über ein bestimmtes Nikolaus-Geschenk hat sie sich jedoch ganz besonders gefreut. Vor einiger Zeit hatte sie einen Brief mit ihren Wünschen an den Nikolaus geschrieben. Am 6. Dezember hat sie dann endlich eine Antwort von ihm erhalten, erzählt Marie mit strahlenden Augen. Über die Antwort vom Nikolaus hat sich die Neunjährige sehr gefreut. Weihnachten ist für Marie eine sehr besondere Zeit. „Weihnachten, finde ich, ist ein sehr schönes Fest“, erzählt Marie der WAZ.

Zusammen durch die schöne Vorweihnachtszeit

Familie Leonhardt kommt aus Herten und hat es deswegen nicht weit bis zum Cranger Weihnachtszauber. Zusammen mit ihrer Familie genießt Marie jetzt noch die Vorweihnachtszeit und freut sich ganz besonders auf ihre Geschenke an Heiligabend.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel