Warum ein Herner Discounter-Parkplatz (fast) immer leer ist

Davon können Anwohner in dicht besiedelten Herner Quartieren nur träumen: ein Parkplatz mit 72 Stellplätzen, die (fast) immer komplett frei sind. Hinter der 2017 eröffneten Filiale des Discounters Netto an der Edmund-Weber-Straße in Röhlinghausen gibt es das - was nun die Politik auf den Plan rief.

Brachte den ungenutzten Parkplatz im Bezirk Eickel zur Sprache: Willibald Wiesinger, Fraktions-Chef der SPD. Foto: Ralph Bodemer / WAZ FotoPool

„Auf diesem Parkplatz parken nie irgendwelche Fahrzeuge“, berichtete SPD-Fraktions-Chef Willibald Wiesinger in der jüngsten Sitzung der Bezirksvertretung Eickel. Das werde von der Bevölkerung „kritisch gesehen“. Anwohner berichteten zudem, dass auf dem Areal in den Abendstunden „Autorennen“ mit quietschenden Reifen und heulenden Motoren stattfänden.

Keine Kontrollen durch den Kommunalen Ordnungsdienst

Eine von der SPD zur Diskussion gestellte anderweitige Nutzung des Parkplatzes sei rechtlich nicht möglich, berichtete Stadtmitarbeiter Jürgen Klein Altstedde. In der Planung sei diese Fläche einst als Parkraum mit 48 Stellplätzen für Netto sowie 25 für umliegende Grundstücke von der Politik fest geschrieben worden. Daran könne die Stadt nichts ändern. Der (hauptsächlich von Kunden frequentierte) Parkplatz vor dem Netto-Gebäude mit 32 Stellplätzen sei dagegen öffentlich und könne demnach von allen genutzt werden.

Klagen über Autorennen seien der Verwaltung nicht bekannt, so der Stadtmitarbeiter. Mit einer Ausnahme: Am 20. August habe es eine Beschwerde über ein „driftendes Fahrzeug“ auf dem Parkplatz gegeben. Der Kommunale Ordnungsdienst führe hier keine Kontrollen durch, weil es sich um ein privates Gelände handele. loc

