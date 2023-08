Warum die Zahl der Arbeitslosen in Herne gestiegen ist

Herne. Die Zahl der Arbeitslosen in Herne ist gestiegen – auch gegenüber dem Vorjahr. Warum der Chef der Arbeitsagentur nun auf bessere Zahlen setzt.

Auf dem Herner Arbeitsmarkt herrscht eine „klassische Sommerflaute“. Das teilt die Agentur für Arbeit mit. So sei die Zahl der Arbeitslosen im Juli gegenüber dem Vormonat bei allen Personengruppen angestiegen. Dieser Anstieg sei aber „nicht untypisch und saisonal bedingt“.

Zu den Zahlen: Laut Agentur waren im Juli 2023 mit insgesamt 8977 gemeldeten Arbeitslosen in Herne 278 Menschen oder 3,2 Prozent mehr ohne Job als im Vormonat. Gegenüber dem Vorjahresmonat hat sich die Arbeitslosigkeit ebenfalls erhöht: um 119 Menschen oder 1,3 Prozent. Die Arbeitslosenquote lag nun im Juli bei 11,0 Prozent, das sind 0,3 Prozentpunkte mehr als im Juni. Im Juli 2022 lag die Quote ebenfalls bei 11,0 Prozent.

Zieht Bilanz: der Chef der Agentur für Arbeit Frank Neukirchen-Füsers. Foto: Svenja Hanusch / FUNKE Foto Services

„In den Sommermonaten rechnen wir immer mit einer leicht erhöhten Arbeitslosigkeit“, kommentiert Frank Neukirchen-Füsers, Chef der Agentur für Arbeit, die Zahlen. Zwar gebe es in dieser Zeit so gut wie keine Betriebsschließungen mehr, dennoch sei die Jahresmitte aufgrund der Ferien und der Tatsache, dass weniger Aufträge vergeben würden sowie nicht zuletzt durch das Quartalsende mit einer nachlassenden Dynamik typisch. Hinzu komme die weiterhin unsichere weltpolitische Lage. So bleibe es abzuwarten, wie sich die Lage in den kommenden Wochen entwickelt. „In aller Regel erholt sich der Arbeitsmarkt nach der Sommerpause immer schnell“, so Neukirchen-Füsers.

Ein wichtiger Aspekt dabei spiele die Jugendarbeitslosigkeit. Auch sie sei saisontypisch gestiegen, diesmal um 7,2 Prozent auf 955. Gründe seien das Schulende und die Jugendlichen, die immer noch nach einem Ausbildungsbetrieb suchten oder sich noch nicht für eine weiterführende Schule angemeldet hätten. Hinzu kämen junge Menschen, die ihre Ausbildung erfolgreich beendet hätten, aber nicht übernommen werden konnten. Nach der Sommerpause sei auch dieser Anstieg in der Regel wieder rückläufig. Gut ausgebildete junge Menschen, so die Arbeitsagentur, blieben sehr selten länger arbeitslos.

