Warum der Herner Uferweg am Kanal erneut gesperrt wird

Uferweg gesperrt: Dieses Bild wird sich in Kürze wieder Radfahrern und Fußgängern am Rhein-Henre-Kanal in Unser Fritz bieten.

Herne. Der Ärger war groß: Zwei Jahre war der Uferwegs am Kanal in Herne gesperrt. Im Juni wurde der Weg geöffnet. Warum damit nun wieder Schluss ist.

Nach knapp zweijähriger Sperrung und massiven Protesten ist der Uferweg am Rhein-Herne-Kanal in Unser Fritz im Juni vorübergehend geöffnet worden. Damit ist in Kürze wieder Schluss: Ab dem 8. Januar werde der Weg für Spaziergänge und Radtouren nicht mehr passierbar sein, kündigt die Stadt an.

Die Arbeiten an den Spundwänden würden laut einer Mitteilung des Wasser- und Schifffahrtsamtes zu diesem Zeitpunkt fortgesetzt. Dafür müsse der Betriebsweg wieder gesperrt werden, so die Stadt.

Die Bezirksvertretung Wanne hatte in der Sitzung im Mai 2023 die temporäre Herrichtung des Uferwegs beschlossen, damit der seit dem Frühjahr 2021 gesperrte – für Radtouren und Spaziergänge sehr beliebte – Betriebsweg zunächst wieder genutzt werden konnte. Die Kosten in Höhe von 30.000 Euro teilten sich die Stadt Herne und das Wasser- und Schifffahrtsamt.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Die zunächst für Herbst 2023 geplante Wiederaufnahme der Bauarbeiten haben sich allerdings verzögert, so dass der Uferweg geöffnet bleiben konnte, berichtet die Stadt nun. Nach der neuerlichen Sperrung würden die Hinweise zur Sperrung und Umleitung besser für Bürgerinnen und Bürger sichtbar sein.

Über die Dauer der neuerlichen Sperrung machte die Stadt zunächst keine Angaben. Bei der Wiederöffnung im Juni 2023 war die Rede von bis zu zweieinhalb Jahren.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel