Warnung: Falsche Polizeibeamte in Herne unterwegs

Herne. Trickbetrüger treiben in Herne ihr Unwesen. Nun geben sie sich auch als Polizeibeamte aus. Ihr schauspielerisches Talent sei „erschreckend gut“.

Trickbetrügerinnen und -betrüger versuchen wieder, Menschen in Herne um ihr Geld zu bringen: Wie die Polizei berichtet, geben sich Unbekannte nun auch als Polizeibeamte aus.

Seit diesem Dienstag, 2. Mai, würden vermehrt Anrufe von falschen Polizeibeamten in Herne gemeldet. „So unterschiedlich die Geschichten der Kriminellen auch sind, sie sind glaubhaft und ihr schauspielerisches Talent ist erschreckend gut“, so eine Polizeisprecherin. Die Polizei warnt deshalb „in aller Deutlichkeit“ vor derartigen Betrugsmaschen. Sie weißt darauf hin, dass sie niemals um Geldbeträge bitte und niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 anrufe. Außerdem appelliert sie an Bürgerinnen und Bürger: „Sprechen Sie am Telefon nie über Ihre persönlichen und finanziellen Verhältnisse.“

Weitere Tipps, mit denen sich die Menschen vor Trickbetrügerinnen und -betrügern schützen können: „Kommt Ihnen ein Anruf verdächtig vor, legen Sie auf und informieren Sie unverzüglich die Polizei unter der Nummer 110. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen wie Schmuck an unbekannte Personen. Bewahren Sie Wertsachen, zum Beispiel höhere Geldbeträge und andere Wertgegenstände nicht zuhause auf, sondern auf der Bank oder im Bankschließfach. Wenn ein Anrufer Geld oder andere Wertsachen von Ihnen fordert: Besprechen Sie dies mit Familienangehörigen oder anderen Ihnen nahe stehenden Personen.“ Vor allem ältere Menschen seien Ziel dieser Trickbetrüger. Deshalb appelliert die Polizei zudem an Kinder, Enkelkinder, Nachbarinnen und Nachbarn sowie Bekannte: „Sprechen Sie das Thema offen an und geben Sie unseren Hinweis weiter: Auflegen ist nicht unhöflich!“

Mit Rat und Tat zur Seite stünden Älteren auch die Seniorensicherheitsberaterinnen und -berater der Polizei. 60 Ehrenamtliche seien in Bochum, Herne und Witten aktiv und beraten Interessierte unter anderem zu den Themen Betrug, Trickdiebstahl und Einbruchschutz. Kontakt unter 0234 909 4055. Weitere Informationen unter https://bochum.polizei.nrw/sicherheitsberatung-fuer-senioren.

