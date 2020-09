Warntag: An drei Herner Standorten heulen die Sirenen

An der Künstlerzeche ist die erste Sirene des Herner Warnsirenennetzes installiert worden. Sie wird am Warntag heulen.

Herne. Der bundesweite Warntag findet am Donnerstag, 10. September, statt. Auch in Herne werden Sirenen des neuen Netzes um 11 Uhr heulen.

Der bundesweite Warntag findet am Donnerstag, 10. September, statt. Nachdem bislang in den Bundesländern an verschiedenen Tagen auf die Warneinrichtungen wie Sirenen und Warn-App aufmerksam gemacht wurde, heulen in diesem Jahr die Sirenen im gesamten Bundesgebiet.

Die Stadt Herne baut aktuell ein Warnsirenennetz auf. Die ersten Standorte an der Künstlerzeche Unser Fritz, der Josefschule und auf dem Cranger Kirmesplatz sind bereits eingerichtet und werden an dem Tag um 11 Uhr heulen.

Zunächst ertönt ein einminütiger Dauerton, es folgt wenige Minuten später das eigentliche Warnsignal für den Ernstfall, ein auf- und absteigender Heulton. Schließlich folgt zum Abschluss das Signal zur Entwarnung wieder in Form eines einminütigen Dauertons.

Zeitgleich wird die Warn-App Nina des Bundes eine Probealarmierung versenden. Mit der bundesweiten Aktion soll die Bevölkerung für Warnmöglichkeiten sensibilisiert und Funktionen und Abläufe der Warnungen sollen vermittelt werden.

Weitere Warnung Informationen: https://warnung-der-bevoelkerung.de/; www.warnung.nrw; www.bundesweiter-warntag.de