Sirenen Warntag: Am Donnerstag heulen in Herne wieder die Sirenen

Herne. In Herne heulen bald wieder die Sirenen. Der Grund: Die Stadt macht beim landesweiten Warntag mit. Wann und wie lange die Sirenen zu hören sind.

Die Stadt Herne beteiligt sich am Donnerstag, 9. März, am landesweiten Warntag. An diesem Tag werden um 11 Uhr probehalber die Sirenen ausgelöst, teilt die Stadt mit. Zusätzlich wird bundesweit über Cell Broadcast eine Alarmmeldung per SMS verschickt und die Warn-App NINA ausgelöst.

Die Sirenen würden über die Leitstelle der Feuerwehr ausgelöst und sollen die Bevölkerung aufmerksam machen, so die Stadt. Ein Heulton von einer Minute bedeute Warnung, eine Minute Dauerton stehe für Entwarnung. In Ausnahmefällen könnten über die Sirenen auch Feuerwehrleute informiert werden, nämlich über drei kurze Töne von 15 Sekunden.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Am 9. März werde es zuerst einen Dauerton geben, der deutlich mache, dass es sich um einen Probealarm handele. Anschließend komme der Heulton, gefolgt vom Dauerton zur Entwarnung. Zwischen den Signalen werde jeweils eine Pause von fünf Minuten bleiben.

Über Cell Broadcast wird Warnung an alle Mobiltelefone geschickt

Bei einem echten Alarm sei die Bevölkerung aufgefordert, sich über Radio oder Autoradio zu informieren und vorsichtshalber die Fenster und Türen zu schließen. Das diene der Vorsicht, falls Brandrauch oder giftige Stoffe in der Luft liegen sollten, so die Stadt. Wichtig sei auch, Menschen zu informieren, die die Sirenen vielleicht nicht gehört haben oder nicht wissen, was sie bedeuten.

Über Cell Broadcast werde eine Warnung an alle Mobiltelefone in einem Bereich geschickt, ohne dass die Telefonnummern dafür benötigt werden. Allerdings könnten nicht alle älteren Handys diese Nachricht empfangen. Die Geräte sollten alle aktuellen Updates haben und nicht im Flugmodus sein, erklärt die Stadt. Ausgeschaltete Handys bekämen keine Warnung. Ziel sei, dass die Warnung möglichst viele Menschen erreiche.

Wer mehr wissen möchte, findet auf https://warnung.bund.de Informationen des Bundesamts für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK). Allgemeine Informationen, wie man sich auf Krisenfälle vorbereitet, gibt es unter www.bbk.bund.de.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel