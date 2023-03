Warnstreik: Zahlreiche Einschränkungen bei Herner Verwaltung

Der Warnstreik am 21. März, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat, wird erneut zu Einschränkungen bei zahlreichen Dienstleistungen führen.

Der Warnstreik am Dienstag, 21. März, zu dem die Gewerkschaft Verdi im Zuge der laufenden Tarifauseinandersetzung hat, wird erneut zu Einschränkungen bei zahlreichen Dienstleistungen führen. Das hat die Stadt Herne mitgeteilt.

So sei zum Beispiel damit zu rechnen, dass das Kulturzentrum geschlossen bleibt. Betroffen seien auch alle 20 städtischen Kindertageseinrichtungen und die fünf „Kleinen Kitas“ der Stadt, heißt es in einer Mitteilung der Verwaltung. Da eine Notbetreuung erst bei mehrtägigen Streiks eingerichtet werde, sollten sich Eltern und Erziehungsberechtigte daher darauf einstellen, dass an diesem Tag die Türen geschlossen bleiben.

Geplante Behördenbesuche verlegen

Die Stadt Herne bittet die Bürgerinnen und Bürger außerdem darum, geplante Behördenbesuche auf andere Tage zu verlegen. Auch bereits mit der Stadt Herne vereinbarte Termine könnten von den Einschränkungen betroffen sein. Die Abteilungen Einwohnerwesen, Bürgerberatung, Ausländer- und Staatsangehörigkeitswesen sowie das Standes- und Versicherungsamt hätten jedoch wie gewohnt geöffnet. Bürgerinnen und Bürger sollten sich jedoch auf längere Wartezeiten und Einschränkungen einrichten. Wer lediglich eine Meldebescheinigung oder eine Lebensbescheinigung benötige, sollte auf das Online-Formular auf der Internetseite des Einwohnerwesens zurückgreifen. Auch das Straßenverkehrsamt bleibe am 21. März wegen des Warnstreiks geschlossen.

Sport und Kultur

Die städtischen Sporthallen, das Schloß Strünkede, das Heimatmuseum sowie die Bibliothek in Herne-Mitte und die Volkshochschule bleiben geschlossen. Die Flottmann-Hallen, die Musikschule und der Standort der Stadtbibliothek in Wanne seien hingegen geöffnet. Für die öffentlichen Bäder gelten folgende Regelungen: Lago und Südpool bleiben ganztägig komplett geschlossen. Das Wananas ist lediglich für Kurse der Schwimmschule, Wassergewöhnung Babys, Aqua Fitness, Vereins- und Schulschwimmen geöffnet. Der sonstige Sauna- und Badebetrieb entfällt.

Busse, Straßenbahn und U-Bahn fahren nicht

Wie bereits berichtet, werden auch die HCR und die Bogestra bestreikt, das heißt: Es werden weder Busse, noch U-Bahn und Straßenbahn fahren. Auch die Ticketshops der HCR bleiben geschlossen.

