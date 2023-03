Warnstreik: Wertstoffhof von Entsorgung Herne bleibt dicht

Herne. Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 21. März, aufgerufen hat, hat auch erhebliche Auswirkungen bei Entsorgung Herne.

Der Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Dienstag, 21. März, aufgerufen hat, hat auch erhebliche Auswirkungen bei Entsorgung Herne.

So bleiben das Kundencenter und der Wertstoffhof geschlossen. Die Abfuhr der Bio- und Papiertonnen findet an diesem Tag nicht statt. Bei der Abfuhr der Restmülltonnen wird es zu Ausfällen kommen. Die Leerung der Wertstofftonnen durch die Wertstoffrecycling GmbH ist nicht betroffen.

Geplante Ersatzmaßnahmen

Entsorgung Herne bietet den von den Streikauswirkungen betroffenen Bürgerinnen und Bürgern folgende Ersatzmaßnahmen an: Von einem Ausfall der Müllabfuhr betroffene Bürgerinnen und Bürger können ihren überschüssigen Restabfall einmalig zur nächsten regulären Sammlung in reißfesten Säcken neben ihre Restmülltonnen stellen. Die Abfallmenge darf jedoch nicht größer sein als das Volumen der jeweils am Grundstück vorgehaltenen Restmüllbehälter.

+++ Nachrichten aus Herne – Lesen Sie auch: +++

Herner Bus kracht in Haus – Modell für Lenkprobleme bekannt

Herner SPD erinnert an den Beginn der NS-Diktatur

Cranger Kirmes: So sollen Besucher besser zum Rummel kommen

Anfallender Biomüll kann bis zur nächsten regulären Leerung der Biotonnen in die Restmülltonnen gegeben werden. Falls das Volumen der Restmülltonnen nicht ausreichend ist, können betroffene Bürgerinnen und Bürger ihren überschüssigen Bio-bzw. Restmüll einmalig zur nächsten regulären Leerung der Restmülltonnen in reißfesten Säcken neben Ihre Restmülltonnen stellen. Auch hier darf die Abfallmenge nicht größer sein als das Volumen der jeweils am Grundstück vorgehaltenen Abfallbehälter.

Die Leerung der Papiertonnen entfällt ersatzlos. Entsorgung Herne bittet, die Depotcontainer im Stadtgebiet oder die Papierpresscontainer auf dem Wertstoffhof zu nutzen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Herne / Wanne-Eickel