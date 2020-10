Warnstreik: Viele Kitas und Ämter in Herne geschlossen

Dieses Bild bot sich am Donnnerstag auch in Herne. Nach Angaben von Verdi sind weite Teile der Stadtverwaltung lahmgelehnt worden.

Herne. Der Warnstreik im öffentlichen Dienst hat offenbar auch in Herne weitreichende Auswirkungen. Das sind die Folgen der Arbeitsniederlegung.

Auch am Donnerstag ist Herne wieder vom Warnstreik im öffentlichen Dienst betroffen. Nach Angaben der Dienstleistungsgewerkschaft Verdi sind weite Teile der Stadtverwaltung lahmgelegt sowie alle 19 städtischen Kitas geschlossen.

Rund 800 Stadtmitarbeiter hätten die Arbeit niedergelegt, berichtet Pamela Strutz, Verdi-Sekretärin in Herne, am Vormittag auf Anfrage der WAZ. Wegen der Pandemie habe die Gewerkschaft auf eine größere Kundgebung verzichtet. Streikende hätten sich an vier Standorten in Herne melden und in die Streiklisten eintragen können. Bereits am Dienstag waren die Folgen des Warnstreiks in Herne spürbar: Alle Bussen und Bahnen hatten den Betrieb eingestellt.

Gewerkschaft weist Kritik zurück

Kritik am Zeitpunkt des Streiks und insbesondere an der Beteiligung der Kitas, die bereits in der Corona-Krise über Monate schließen mussten bzw. nur sehr eingeschränkt arbeiteten, weist die Gewerkschaft zurück. Zum einen hätten sich die öffentlichen Arbeitgeber geweigert, die Tarifverhandlungen auf 2021 zu verschieben. Und zum anderen hielten Beschäftigte auch in der Corona-Krise die öffentlichen Dienstleistungen am Laufen. „Für diesen Einsatz erwarten sie zu Recht ein faires Angebot“, so Strutz.

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Kommunen und Bund unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent bzw. einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die nächste Verhandlungsrunde findet am 22. Oktober statt.

