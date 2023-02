Verdi Warnstreik in Herne: Am Dienstag wird wieder gestreikt

Herne. In Herne wird am kommenden Dienstag wieder gestreikt. Verdi will sich mit dem bisherigen Angebot der Arbeitgeber nicht abfinden.

In Herne wird in der kommenden Woche wieder gestreikt. Das teilt Verdi Herne mit. Städtische Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind dazu aufgerufen, ihre Arbeit am Dienstag, 28. Februar, niederzulegen. Das heißt: Kitas und städtische Einrichtungen bleiben wieder dicht. Erst am 14. Februar hatten Mitarbeitende des öffentlichen Dienstes ihre Arbeit niedergelegt.

In den Tarifverhandlungen sei eine Einigung in weite Ferne gerückt. „Das Angebot der Arbeitgeber sorgt, was Höhe, Laufzeit und den fehlenden sozialen Ausgleich betrifft, bei den Beschäftigten in Herne für Enttäuschung und Ablehnung. Das empfinden die Beschäftigten als respektlos und werden sich nicht damit abfinden“, erklärt Eric Lobach, Verdi-Gewerkschaftssekretär.

Die Gewerkschaft ruft daher bereits für kommenden Dienstag, 28. Februar, zu einem ganztägigen Warnstreik auf und kündigt bereits an, dass zeitnah weitere verschiedene Arbeitskampfmaßnahmen folgen werden. Offenbar hätten die zurückliegenden Aktionen und Proteste nicht ausgereicht, um die Arbeitgeber zum Umdenken zu veranlassen, heißt es in der Mitteilung von Verdi.

Verdi: Angebot der Arbeitgeber nicht nachhaltig

Zuvor hätten die Arbeitgeber bei den zweitägigen Verhandlungen in Potsdam ein Angebot vorgelegt, das eine tabellenwirksame Erhöhung von drei Prozent Ende 2023 und zwei Prozent Mitte 2024 über eine Laufzeit von 27 Monaten vorsehe. Dazu komme eine Inflationsausgleichsprämie in zwei Raten von 1500 und 1000 Euro. Die sei aber nicht nachhaltig, da die Preise auch dann noch hoch sein werden, wenn die Prämien längst nicht mehr wirkten, so die Gewerkschaft. Die Verhandlungen würden erst am 27. bis 29. März 2023 in Potsdam wieder fortgesetzt.

Die Aufforderung zum Streik richtet sich an Tarifbeschäftigte, Auszubildende, Praktikantinnen und Praktikanten sowie Studierende der Stadtverwaltung Herne. In Bochum wird es eine Kundgebung und einen Demonstrationszug geben. Um 9 Uhr sollen sich die Streikenden in Bochum am Kurt-Schumacher-Platz treffen.

