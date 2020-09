Am Donnerstag, 1. Oktober, kommt es im öffentlichen Dienst in Herne zu Warnstreiks.

Streik Warnstreik: Herner Stadtverwaltung streikt am Donnerstag

Herne. Am Donnerstag werden Beschäftigte der Herner Stadtverwaltung an vier Orten streiken. Verdi fordert „angemessene Entgelterhöhung“.

Nachdem die Arbeitgeber im öffentlichen Dienst auch in der zweiten von drei vereinbarten Verhandlungsrunden kein Angebot abgegeben haben, wird es bei der Stadtverwaltung Herne am 1. Oktober ganztägig zu ersten Warnstreiks und kleineren Aktionen kommen, teilt die Gewerkschaft Verdi mit.

Bernd Dreisbusch, Geschäftsführer des Verdi-Bezirks Mittleres Ruhrgebiet, betont, dass das Verhalten der Arbeitgeber nicht hinnehmbar sei. „Die Beschäftigten, die während der Pandemie den Laden am Laufen gehalten haben und immer noch halten, haben sich über den Applaus gefreut. Doch jetzt muss auch eine angemessene Entgelterhöhung her.“

Letzte Verhandlungsrunde ist für den 22. Oktober geplant

Pamela Strutz, für den Fachbereich Gemeinden zuständige Gewerkschaftssekretärin in Herne, ergänzt: „Seit Beginn der Corona-Krise halten die Beschäftigten der Stadtverwaltung Herne die öffentlichen Dienstleistungen am Laufen. Für diesen Einsatz erwarten sie zu Recht ein faires Angebot.“

Eine dritte und bisher letzte Verhandlungsrunde sei ab dem 22. Oktober geplant. Betroffen seien laut Verdi von den Verhandlungen beispielsweise Beschäftigte in kommunalen Kliniken, Seniorenzentren und Kindertagesstätten, bei der Müllabfuhr, den Sparkassen, den Städten, Gemeinden und Landkreisen, bei der Agentur für Arbeit und den Jobcentern und vielen anderen Dienststellen und Einrichtungen des Bundes wie den Zoll oder die Rentenversicherung.

In Herne wird an vier Orten gestreikt

Verdi fordert für die rund 2,3 Millionen Beschäftigten des öffentlichen Dienstes von Bund und Kommunen unter anderem eine Anhebung der Einkommen um 4,8 Prozent bzw. einen Mindestbetrag von 150 Euro monatlich bei einer Laufzeit von zwölf Monaten. Die Ausbildungsvergütungen und Praktikantenentgelte sollen um 100 Euro monatlich angehoben werden.

Aufgrund der Pandemie werden die Beschäftigten der Stadtverwaltung an vier Orten streiken: Rathaus Herne; Technisches Rathaus, Langekampstr. 36; WEZ in Wanne, Hauptstr. 241; Zentraler Betriebshof, Meesmannstraße.

Bereits am Dienstag, 29. September, kommt es in Herne zu Warnstreiks von Verdi: Alle Busse und Bahnen von HCR und Bogestra werden an diesem Tag stillstehen.

Weitere Nachrichten aus Herne und Wanne-Eickel lesen Sie hier.