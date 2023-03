Die Gewerkschaft Verdi macht Druck in der Tarifauseinandersetzung: In der nächsten Woche gibt es einen weiteren Warnstreik bei der HCR.

Warnstreik Warnstreik: Busse der HCR bleiben am 16. März im Depot

Herne. Verdi macht weiter Druck in der Tarifauseinandersetzung im öffentlichen Dienst. In der kommenden Woche wird erneut die HCR bestreikt.

Die Gewerkschaft Verdi hat für Donnerstag, 16. März, die Beschäftigten bei der HCR zum Warnstreik aufgerufen. Das hat die HCR mitgeteilt. Deshalb könnten an diesem Tag keine Busse der HCR fahren. Auch die Kunden-Center in Herne-Mitte und am Betriebshof bleiben geschlossen.

Die HCR-Beschäftigten hatten in der laufenden Verhandlungsrunde bereits mehrfach die Arbeit niedergelegt.

