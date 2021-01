Warm und wenig Regen: Das war das Herner Wetter im Dezember

Herne. Schüler der Mont-Cenis-Gesamtschule haben die Daten der Wetterstation ausgewertet. Lehrer Joachim Lilei hat einen Bericht geschrieben.

Mit relativ warmen Temperaturen und unterdurchschnittlichen Niederschlägen entsprach der Dezember in Herne dem Jahrestrend 2020, ohne dass sich weitere Rekorde einstellten. Lediglich die geringe Sonnenscheindauer war die Ausnahme.

Wärmer als vor 30 Jahren

So lagen die Temperaturen in diesem Monat - durchschnittlich 5,1, Grad - wieder 1,5 Grad über den Vergleichswert der vergangenen 30 Jahre. Dies verwundert nicht, da es im gesamten Jahr in NRW 0,7 Grad wärmer war als in Deutschland und die Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule in Herne-Sodingen Temperaturen ermittelte, die im Durchschnitt die NRW-Werte nochmals um ein halbes Grad übertrafen.

Besonders die Dezember-Tageshöchsttemperaturen von durchschnittlich 7,1 Grad lagen fast zwei Grad über den Referenzwert aus Essen, während es nachts „nur“ ein Grad wärmer war als sonst im Dezember, nämlich 3 statt 2 Grad.

Nur vier Frostnächte

Lediglich in vier Frostnächten fielen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, normal wären es neun oder zehn gewesen. Zum Vergleich: Im November gab es bei uns auch vier Frostnächte, in der es in einer sogar mit -5,5 °C zwei Grad kälter war als in der kältesten Nacht im Dezember.

In der dritten Woche strömten milde Luftmassen aus west/süd-westlicher Richtung zu uns ins Ruhrgebiet, die tagsüber die Werte auf über zehn Grad ansteigen ließen.

Neun Monate waren trockener

Auch wenn die Regenmenge mit 58 Litern je Quadratmeter nur etwas mehr als 60 Prozent der zur erwartenden Niederschlagsmenge betrug, war dieser Monat bezogen auf das ganze Jahr in Herne ein relativ feuchter, da neun Monate trockener und nur zwei feuchter waren. Immerhin an 23 Tagen fielen messbare Niederschläge, während es normalerweise im Dezember bei uns nur an 14 oder 15 Tagen regnet.

Viel Bewölkung lässt nur wenig Sonne zu. Deshalb war es auch in Herne im Dezember ziemlich trüb: Nur eine Stunde pro Tag schien die Sonne. Dies ist 30 Prozent weniger als sonst.

Temperatursturz Ende Dezember

Direkt nach den Weihnachtstagen zog ein Sturmtief („Bella“) von England über Nord-Frankreich zu uns und ließ mit 47 km/h die Windstärke auf 6 ansteigen. Auch der Temperatursturz in der letzten Dezemberwoche, bei dem die Werte aus dem zweistelligen Bereich bis fast zum Gefrierpunkt sanken, wurde von einem Tief verursacht.

> Die Daten stammen von der Wetterstation der Mont-Cenis-Gesamtschule.

> Schüler werten die Daten aus, den Bericht schreibt Lehrer Joachim Lilei.

> Aktuelle Werte gibt’s auf der Homepage der Gesamtschule unter https://mcg-lerncampus.de/wetter/mcgwetter.htm.

