Wanner Mondnächte: Das ist das Programm am Buschmannshof

Herne. In der Wanner Innenstadt finden wieder die Wanner Mondnächte statt. Welche Bands dabei sind und warum es diesmal kein Feuerwerk gibt.

In der kommenden Woche finden zum 19. Mal die Wanner Mondnächte statt. Als Headliner des Stadtfestes am Buschmannshof bringen die „GoGorillas“ am Freitag, 2. Juni, einen für die 90er typischen Mix aus Rock, Crossover und HipHop auf die Bühne. Das teilt das Stadtmarketing mit. Bei den „Goodbeats“ aus Paderborn gehe es am Samstag, 3. Juni, um pure, echte Livemusik, die sofort ins Blut gehe und die Tanzbeine zum Schwingen bringe. Wie immer steige das beliebte Stadtfest umsonst und draußen.

„Das bewährte System aus Essen, Trinken und Gesprächen mit Freunden bei guter Live-Musik liefern wir auch in diesem Jahr ab“, freut sich Holger Wennrich, Geschäftsführer des Stadtmarketings Herne, in einer Mitteilung. „Bei klassischem Rock and Roll über Vintage Rock bis hin zu eingängigen Pop-Songs kommen Freunde von Gitarrenmusik in diesem Jahr wieder voll und ganz auf ihre Kosten“, ist sich Tina Dzierla, die zuständige Projektleiterin beim Stadtmarketing Herne, sicher.

Stadtmarketing veröffentlicht vorab eine Spotify-Playlist

Die seit Jahren erprobte Mischung bleibe unangetastet: Coverbands, darunter lokale Größen, spielen bekannte Hits, die alle mitsingen könnten. „Zum Einstimmen und Üben haben wir auf dem Spotify-Kanal des Stadtmarketings eine Playlist mit den meistgespielten und kultigsten Titeln der Mondnächte zusammengestellt“, verrät Dzierla. „Der Buschmannshof ist ein Ort, um den uns manche Städte beneiden, und muss auf jeden Fall noch stärker zu anderen Anlässen bespielt werden“, so Wennrich, der sich von der Umgestaltung des Rathaus-Carrées weitere Impulse erhofft.

Am Freitag, 2. Juni, spielen um 21 Uhr die GoGorillas aus Hannover. Ihr Motto „Smells like the 90s“ verheißt Stücke von Bands wie Green Day, The Offspring, Nirvana, Red Hot Chili Peppers, Limp Bizkit, Rage against the Machine und vielen mehr. Den Anfang machen laut Stadtmarketing am Freitag ab 18.30 Uhr „Brandschaden“. Das Septett aus Wanne-Eickel stehe für ehrlichen handgemachten Coverrock aus den vergangenen fünf Jahrzehnten.

„Für ein Feuerwerk hat unser Budget in diesem Jahr leider nicht gereicht“: Holger Wennrich, Geschäftsführer von Stadtmarketing Herne. Foto: Klaus Pollkläsener / FUNKE Foto Services

Wanner Mondnächte: Lokalmatadoren mit Kultstatus stehen auf der Bühne

Am Samstag, 3. Juni, gibt es von 15 bis 18 Uhr Spiel- und Mitmachangebote für Kinder. Neben dem beliebten Stockbrotbacken am Feuer warteten Großspiele, Bauklötze, Malstaffeleien und andere Kreativangebote darauf, ausprobiert zu werden. Mit „Los Gerlachos“ stehen am Samstag ab 18.30 Uhr Lokalmatadore mit Kultstatus auf der Bühne. Die Brüder Dirk und Jörg Gerlach heizen ihrem Publikum für zwei Stunden ein. Ihr Motto: „Nix is schöner als wie live“.

Um 21 Uhr geht es dann weiter mit „Goodbeats“ aus Paderborn, die am Samstag ihre Premiere bei den Wanner Mondnächten feiern. Die Imbissbuden und Ausschankbetriebe schließen um Mitternacht.

„Für ein Feuerwerk hat unser Budget in diesem Jahr leider nicht gereicht“, erläutert Wennrich die Änderung im Programm. „Feuerwerke sind einfach unfassbar teuer geworden. In China wurden zuletzt viele Betriebe geschlossen, was die Preise zusätzlich steigen ließ.“ Hinzu komme, dass die Bäume am Buschmannshof mittlerweile so hoch gewachsen seien, dass ein Höhenfeuerwerk der Klasse zwei durch das Blätterdach zunehmend schlechter zu sehen gewesen sei.

Dank gilt laut Stadtmarketing den Sponsoren sowie Förderern und Partnern: Evonik, Herner Sparkasse, Stadtwerke Herne, Warsteiner sowie HCR und Entsorgung Herne.

