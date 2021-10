Wanne-Süd wird bunt: Graffiti-Künstler besprüht Stromkästen

Feline Gerstenberg (Stadtteilkoordinatorin), Lea Olschewski (Kita-Mitarbeiterin) mit Emilia auf dem Arm, Thomas Bruns (Vorstandsmitglied Förderverein Wohnen in Herne e.V.), Hanna (Ideengeberin) am ersten bemalten Stromkasten in Wanne-Süd.

Herne. Das Quartier Wanne-Süd wird bunter. 20 Stromkästen werden mit Motiv-Ideen der Anwohnerinnen und Anwohner von einem Graffiti-Künstler besprüht.

Wanne-Süd wird bunter: Der Stromkasten an der Ecke Am Solbad/Hauptstraße in Wanne-Süd leuchtet jetzt in blauen Farben. Eine bunte Unterwasserwelt zusammen mit einer kleinen Spinne ist darauf zu sehen. Anfang Oktober hat der Graffiti-Künstler Maurizio Bet den Kasten verschönert. Die Ideen für die Gestaltung stammen von den Kindern der Kita „Kinder in der St. Elisabeth Gruppe“, teilt die Stadt mit.

Die Idee der Maßnahme sei durch die Stabsstelle Zukunft der Gesellschaft und der Stadtteilkoordinatorin des Trägers IFAK e.V. aus Bochum entwickelt worden, so die Stadt. Der Förderverein Wohnen in Herne e.V. habe die Kosten übernommen.

Herner können Motiv-Ideen einreichen

Ziel des gemeinsamen Projektes sei es, den öffentlichen Raum von Wanne-Süd mit bunten Farben und kreativen Motiven optisch aufzuwerten. Die Bürgerbeteiligung bei der Motivauswahl sei bei dem Projekt ein fester Bestandteil und soll die Identifikation mit dem Quartier stärken. Insgesamt sollen etwa 20 Stromkästen und Verteilerhäuschen in dem Stadterneuerungsgebiet Soziale Stadt Wanne-Süd gestaltet werden.

Sie haben eine Idee für ein Motiv? Dann können Sie ein Foto oder Bild im Stadtteilbüro Wanne-Süd abgeben bzw. es in den dortigen Briefkasten werfen oder sich per E-Mail melden. Bei Fragen können Sie Kontakt zum Stadtteilbüro Wanne-Süd aufnehmen: Feline Gerstenberg, Hauptstraße 178, 44652 Herne, Telefon: 0 23 25 / 9 08 65 78, Mobil: 0163 / 56 56 534, E-Mail: mitmachen@wanne-sued.de.

