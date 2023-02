Wanne-Süd verschönern - Stadt Herne stellt Fördergeld bereit

Der Dorneburger Park in Wanne-Süd ist frisch saniert. Nun ruft die Stadt Herne Bürgerinnen und Bürger auf, mit Projekten den Stadtteil weiter zu verschönern.

Herne. Die Stadt Herne ruft Bürgerinnen und Bürger auf, den Stadtteil Wanne-Süd zu verschönern. Für Projekte stehen Fördergelder zur Verfügung.

In Wanne-Süd hat sich im Rahmen des Programms „Soziale Stadt“ bereits Einiges getan, sei es die Sanierung des Dorneburger Parks, die Neugestaltung des Spielplatzes am Alten Amt oder die Brücke über den Dorneburger Mühlenbach an der Hardenbergstraße. Nun ruft die Stadt Herne die Menschen auf, mit Projekten zur Verschönerung des Stadtteils beizutragen. Dafür stehen auch Fördergelder bereit.

Ob ein Urban-Gardening-Projekt, eine Mitmach-Aktion im Eickeler Sportpark oder ein buntes Nachbarschaftsfest: Es gebe zahlreiche, kleinere Projekte, die den Stadtteil Wanne-Süd lebenswerter und attraktiver machen könnten, so die Stadt in einer Mitteilung.

Bürgerinnen und Bürger können bis zu 5000 Euro beantragen

Für Projektideen und deren Umsetzung können Bürgerinnen und Bürger aus dem Stadtteilverfügungsfonds eine finanzielle Unterstützung von bis zu 5000 Euro beantragen. Projekte, die ab dem Sommer starten sollen, könnten noch bis zum 31. März beantragt werden.

Schmierereien trüben die Fortschritte im Stadtteil Wanne-Süd. Bürgerinnen und Bürger können nun Fördermittel zur Verschönerung des Stadtteils beantragen. Foto: Tobias Bolsmann

Das Stadtteilbüro Wanne-Süd möchte Menschen motivieren und unterstützen, die sich in ihrem Quartier einbringen und positive Veränderungen mitgestalten wollen. Dazu hat die Stadt Herne im Rahmen des Programms „Soziale Stadt Wanne-Süd“ einen Stadtteilverfügungsfonds eingerichtet. Damit können Mittel genutzt werden, um nicht kommerzielle und lokal angepasste Projekte, Aktionen und Maßnahmen umzusetzen. Die Idee sollte das Zusammenleben und das bürgerschaftliche Engagement fördern, die Stadtteilkultur und die Identifikation mit Wanne-Süd stärken oder einen sozialen, kulturellen und integrativen Zweck haben.

Interessierte können sich an das Stadtteilbüro Wanne-Süd, Hauptstraße 178, wenden. Dort werden sie von Feline Gerstenberg beraten und bei der Umsetzung des Projekts begleitet. Sie ist erreichbar unter Telefon 02325-9086578 oder per E-Mail an mitmachen@wanne-sued.de.

