Wanne-Süd leuchtet: Welche Aktionen es zur Adventszeit gibt

Herne. Im Advent wird Wanne-Süd leuchten. Die Stadt und verschiedene Einrichtungen laden zu einer vorweihnachtlichen Aktion mit buntem Programm ein.

„Wanne-Süd leuchtet auf“ heißt die Adventsaktion im Herner Stadtteil, die in der Adventszeit ein vorweihnachtliches Programm für jung und alt anbietet. Das gaben die Stadt und das Organisationsteam am Mittwoch bekannt. Von Donnerstag, 1. Dezember, bis Samstag, 24. Dezember, finden täglich interkulturelle und nachhaltige Aktionen in Wanne-Süd statt, die unter anderem Angebote zur Besinnung, zum Basteln und zum Zusammenkommen umfassen. Bei einem Suchspiel gibt es außerdem einen Preis zu gewinnen.

Wanne-Süd: Nachhaltige und interkulturelle Aktionen für die Adventszeit

„Die Adventsaktion besteht aus drei Elementen“, erklärt Barbara Kruse vom Bildungsbüro der Stadt Herne. Zum einen werde es täglich einzelne Aktionen geben. Auf dem Programm stehen zum Beispiel eine meditative Stunde bei Kerzenschein und Musik (Donnerstag, 1. Dezember; Donnerstag, 8. Dezember, und Donnerstag, 22. Dezember, jeweils ab 20 Uhr), ein Adventsfrühstück (Samstag, 3. Dezember, ab 9 Uhr) oder ein Adventsspaziergang mit Müllsammel-Aktion (Samstag, 17. Dezember, ab 10 Uhr). Eine Übersicht der Aktionen sei auf den Plakaten von „Wanne-Süd leuchtet auf“ zu finden, die im Quartier aushängen. Darüber hinaus gebe es eine digitale Karte, die alle Orte und Aktionen im Stadtgebiet anzeige. Die Karte sei mittels QR-Code abrufbar und ebenfalls auf den Plakaten zu finden.

Als zweites Element bekämen alle Einrichtungen, die bei der Aktion mitmachen, einen Leuchtstern. Die Sterne sollen nach und nach zum Leuchten gebracht werden, wodurch sich das Motto „Wanne-Süd leuchtet auf“ widerspiegelt. Die Weihnachtsbotschaft: „Das Quartier wird heller und gemütlicher“, so Kruse.

Das dritte Element der vorweihnachtlichen Aktion sei ein Suchspiel. Bei einigen der Leuchtsterne sind gut sichtbare Buchstaben zu erkennen, die jeweils eine Silbe ergeben. Alle Silben zusammen bilden einen Lösungssatz. In welcher Reihenfolge die Silben zu kombinieren sind, verrate die jeweilige Nummer auf dem Leuchtstern, erklärt Feline Gerstenberg, Stadtteilkoordinatorin Soziale Stadt Wanne-Süd. Wer die Lösung herausgefunden habe, könne sich einen kleinen Preis beim gemeinsamen Weihnachtstreffen am Tannenbaum am Mittwoch, 21. Dezember, ab 15.30 Uhr im Sportpark am Tauschschrank abholen.

Adventsaktion in Wanne-Süd: „Weg vom Konsum“

Uta Trosien, Gemeindereferentin der Pfarrei St. Christophorus, betont außerdem, dass auch die evangelische und afrikanische Gemeinde vertreten seien. „Damit wird die Adventsaktion ökumenisch, interreligiös und interkulturell sein“, sagt sie. Die meisten Programmpunkte der Aktion „Wanne-Süd leuchtet auf“ seien kostenfrei. „Wir wollen ein Angebot schaffen, dass weg vom Konsum geht“, sagt Gerstenberg, denn der Konsumgedanke präge allzu oft die Advents- und Weihnachtszeit.

Bei einzelnen Programmen sei eine Anmeldung notwendig. Die jeweiligen Informationen zu Anmeldungen seien den Plakaten zu entnehmen. Organisiert wird die Aktion von der Pfarrei St. Christophorus, dem DRK Quartier Wanne-Süd, der Arbeiterwohlfahrt Unterbezirk Ruhr-Mitte, dem Stadtteilbüro Wanne-Süd sowie vom Bildungsbüro der Stadt Herne.

Bei Fragen zur Adventsaktion „Wanne-Süd leuchtet auf“ stehen das Stadtteilbüro unter 0163 56 56 534 oder das Bildungsbüro unter 02323 16 33 16 zur Verfügung. Weitere Informationen zum Programm sind auf den Internetseiten und den Social-Media-Kanälen der teilnehmenden Einrichtungen und der Stadt zu finden. Die digitale Karte gibt es unter dem Link www.herne.de/adventsaktion.

