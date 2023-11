Wanne-Süd leuchtet mit einem besonderen Adventskalender auf

Mit verschiedenen Aktionen soll Wanne-Süd in der kommenden Adventszeit aufleuchten.

Herne. In Wanne-Süd gibt es in diesem Jahr einen besonderen Adventskalender. Die Stadtteilbewohner können bei verschiedenen Aktivitäten mitmachen.

Wanne-Süd leuchtet auf: Im Stadtteil haben 13 Einrichtungen ein einzigartiges Adventsprogramm entwickelt, das von Freitag, 1. Dezember, bis Sonntag, 24. Dezember, täglich Aktivitäten für alle Quartiersbewohnerinnen und Bewohner bietet. Der Fokus liegt auf Angeboten, die den Zusammenhalt der Gemeinschaft sowie Freude, Hoffnung und Kontakte fördern sollen.

Die Adventsaktion wolle den Konsumgedanken hinterfragen, der häufig die Advents- und Weihnachtszeit prägt, heißt es in einer Mitteilung. Das größtenteils kostenlose Programm ist interkulturell, religions- und generationenübergreifend und bietet Möglichkeiten zur Besinnung und Entspannung, zum Backen und Basteln, Singen und Spielen, Vorlesen und Zusammenkommen. Sternenbeobachtung, Minigolfspielen in adventlicher Atmosphäre, der gemeinsame „Quartiersputz“, das Aufhängen von Futterglocken sowie ein Lichterfest zum Abschluss bereichern die Adventsaktion im Weiteren. Leuchtsterne an den einzelnen Einrichtungen ermöglichen es, die Aktionsorte von außen zu erkennen.

Minigolf spielen in adventlicher Atmosphäre - das bietet der besondere Adventskalender in Wanne-Süd. Foto: Olaf Fuhrmann / FUNKE Foto Services

An der Veranstaltung beteiligen sich die Grundschule Freiherr-vom-Stein, die Kita der St. Elisabeth-Gruppe, das Quartiersbüro des Deutschen Roten Kreuz, die Arbeiterwohlfahrt, das Stadtteilbüro, die Pfarrei St. Christophorus, die in Wanne-Süd aktive afrikanische Gemeinde, das E-Sportzentrum des DSC Wanne-Eickel, die Sternwarte Herne, der Minigolf Club Rot-Weiß Wanne-Eickel, Ehrenamtliche des Vereins „weniger e.V.“, eine Musikerfamilie aus Wanne-Süd und das Bildungsbüro der Stadt.

Das Plakat zur Aktion wurde vom Stadtteilbüro Wanne-Süd gestaltet und finanziert. Das Vorhaben wurde von vielen Aktiven innerhalb der Ideenschmiede zum Projekt „Bildung-Nachhaltigkeit-Kommune“ entwickelt, das von Barbara Kruse vom Bildungsbüro der Stadt Herne betreut wird.

Weitere Informationen zum Programm finden Interessierte auf den Webseite der Stadt Herne und in den sozialen Medien der Einrichtungen sowie im digitalen Kalender des Stadterneuerungsgebietes Wanne-Süd, der unter diesem Link verfügbar ist: mitmachen-wanne-sued.de/kalender.

