Wanne-Eickler Juwelier bestohlen: Polizei fahndet mit Foto

Nach dem Diebstahl eines Rings bei einem Wanne-Eickeler Juwelier hat die Polizei nun mit einem richterlichen Beschluss ein Foto der Tatverdächtigen veröffentlicht. Gesucht werden laut dem Herner Regionalkommissariat zwei junge Männer, die bereits am 24. Juni 2021 – einem Donnerstag – die Tat verübt haben sollen.

Unbekannte bestehlen Juwelier in Wanne-Eickel

Laut Polizei betraten die beiden jungen Männer gegen 16.20 Uhr das Juwelier-Geschäft an der Hauptstraße 269 in Wanne-Eickel und erklärten der Verkäuferin, einen Ring kaufen zu wollen. Diese habe ihnen daraufhin einen Ring zur Ansicht gegeben, woraufhin die Männer die Flucht ergriffen. „Einer rannte in Richtung des Busbahnhofs am Buschmannshof, der andere in Richtung des Stadtparks“, gibt die Herner Polizei bekannt.

Mit diesem Foto sucht die Herner Polizei nach den Tatverdächtigen, die bei einem Wanne-Eickeler Juwelier einen Ring gestohlen haben sollen. Foto: Polizei Bochum / Polizei Fandungsportal

Hinweise auf die gesuchten Tatverdächtigen nimmt das Herner Regionalkommissariat (KK 35) unter der Telefonnummer 0234 909-8505, beziehungsweise -4441 außerhalb der Bürodienstzeit, entgegen.

