Wanne-Eickel: Giftköder gefunden - Hundehalter warnen

Giftköder-Alarm in Herne Am Wananas sind diese Köder gefunden worden. Am Sonntag sollen Giftköder-Suchhunde aus Essen anrücken.

Herne. Hundehalter schlagen Alarm: In Wanne sollen an mehreren Orten Giftköder gefunden worden sein. Ein Hund soll verendet sein. Was bekannt ist.

Hundehalter aus Wanne-Eickel schlagen Alarm: Im Florapark sowie am Wananas seien Giftköder ausgelegt worden. Ein Hund soll bereits gestorben sein.

Das berichten Sabine Mielke und weitere Hundehalterinnen, die regelmäßig in Wanne-Nord Gassi gehen. Die Krankheitssymptome des inzwischen verstorbenen Hundes - blutiges Erbrechen und Durchfall - wiesen auf eine Vergiftung hin.

Giftköder-Suchhunde rücken am Sonntag an

Eine Hundehalterin habe ihr berichtet, dass sie am Wananas weitere Giftköder gefunden habe, so Mielke am Samstag zur WAZ. Das Anfassen der Köder habe an den Händen ein Brennen ausgelöst.

Sabine Mielke hat inzwischen Schilder aufgehängt, um andere Hundebesitzer zu warnen. Am Sonntagmorgen, 30. April, soll eine über Facebook alarmierte Essener Gruppe mit Giftköder-Suchhunden das Areal absuchen.

Die Polizei konnte am Samstagmittag auf Anfrage der WAZ keine Angaben über Hinweise auf Giftköder und/oder vergiftete Hunde in Wanne-Eickel machen.

